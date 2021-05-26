Российские военные делятся с коллегами опытом гуманитарного разминирования

В Конгрессно-выставочном центре на территории подмосковного парка "Патриот" Минобороны РФ проводит IV Международную конференцию по разминированию. В ней участвуют представители 24 стран.

В ведомстве отметили, что одна из целей форума - обменяться опытом поиска и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств. "В ходе конференции также будут продемонстрированы возможности Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, представлены образцы средств инженерного вооружения, применяемые при выполнении задач по гуманитарному разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов в различных условиях", - добавили в Минобороны РФ.

Нашим военным есть что рассказать и показать коллегам. Российские саперы уже несколько лет занимаются опасной работой не только на территории своей страны, но и за рубежом. В частности, в Лаосе. Сейчас, к примеру, они разминируют местность в Нагорном Карабахе. Но, пожалуй, самые масштабные инженерные операции организованы в Сирии.

Заместитель начальника Международного противоминного центра Олег Крыжановский привел на конференции такую статистику. Специалисты Центра за пять лет четыре раза выполняли задачи в Сирии. В общей сложности они разминировали 6,5 тыс. гектаров земли, 1400 км автодорог, 17 тыс. военных и гражданских объектов. Были найдены и уничтожены свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов, более 31 тыс. из которых - самодельные взрывные устройства. Кроме того, в сирийском филиале Центра российские военные обучили более 1200 местных коллег.

"Мы, рискуя жизнью, первыми входили в освобожденные от террористов города, что позволило сохранить тысячи жизней мирного населения и вернуть миру жемчужины культурно-исторического наследия человечества", - сказал Крыжановский.