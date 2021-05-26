Российские вузы - в топ-100 международного рейтинга

Из 54 возможных предметных областей наши вузы вошли в 29. Но самые представительные для нас предметы - "Математика" и "Физика" (по шесть университетов) и "Металлургия" (пять университетов). Некоторые вузы представлены сразу в нескольких предметных рейтингах, как например МГУ им. Ломоносова - 12 предметов, или Вышка и Университет ИТМО - 8 предметов.
В топ-100 предметного рейтинга ARWU вошли шесть российских университетов: МГУ им. Ломоносова ("Физика"), МИСИС ("Металлургия"), Санкт-Петербургский государственный университет ("Автоматизация и управление"), Белгородский государственный национальный исследовательский университет ("Металлургия"), Высшая школа экономики" ("Математика"), Университет ИТМО ("Автоматизация и управление").
Отметим, что впервые в рейтинг в 2021 году вошел Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова - по предметной области "Клиническая медицина".
В этом году российские вузы впервые вошли в рейтинги по областям "Государственное управление", "Образование" и "Статистика", но при этом выпали из рейтингов "Горные науки и горное дело", "Наука об атмосфере" и "Социология".
По каким критериям ранжируются вузы? Список следующий:
- продуктивность научной деятельности, качество исследований;
- индекс цитирования;
- международное сотрудничество;
- количество публикаций в лучших научных журналах;
- число сотрудников, удостоенных престижных наград в конкретной области.
Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":
- Наш вуз впервые вошел в предметный рейтинг ARWU в 2017 году, сразу заняв позиции в топ-100 лучших вузов мира по направлению Metallurgical Engineering. Сегодня университет входит в группу 51-75 по этому направлению, поднявшись за пять лет участия в рейтинге на 25 пунктов. Достигнутые успехи - результат системной работы всего коллектива университета, направленной на развитие научно-исследовательской базы, включая открытие новых лабораторий и центров мирового уровня, привлечение ведущих российских и зарубежных ученых, создание благоприятных условий для научной деятельности молодых исследователей".