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26.05.2021 08:05
Рубрика: Общество

Российские вузы - в топ-100 международного рейтинга

Текст: Мария Агранович
Опубликован новый топ высших учебных заведений ARWU - глобальный рейтинг вузов по предметным областям. Всего в него вошли 19 российских университетов, из них 13 вузов Проекта 5-100.
МГУ им. Ломоносова. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости МГУ им. Ломоносова. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
МГУ им. Ломоносова. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Из 54 возможных предметных областей наши вузы вошли в 29. Но самые представительные для нас предметы - "Математика" и "Физика" (по шесть университетов) и "Металлургия" (пять университетов). Некоторые вузы представлены сразу в нескольких предметных рейтингах, как например МГУ им. Ломоносова - 12 предметов, или Вышка и Университет ИТМО - 8 предметов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В топ-100 предметного рейтинга ARWU вошли шесть российских университетов: МГУ им. Ломоносова ("Физика"), МИСИС ("Металлургия"), Санкт-Петербургский государственный университет ("Автоматизация и управление"), Белгородский государственный национальный исследовательский университет ("Металлургия"), Высшая школа экономики" ("Математика"), Университет ИТМО ("Автоматизация и управление").

Отметим, что впервые в рейтинг в 2021 году вошел Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова - по предметной области "Клиническая медицина".

В этом году российские вузы впервые вошли в рейтинги по областям "Государственное управление", "Образование" и "Статистика", но при этом выпали из рейтингов "Горные науки и горное дело", "Наука об атмосфере" и "Социология".

По каким критериям ранжируются вузы? Список следующий:

- продуктивность научной деятельности, качество исследований;

- индекс цитирования;

- международное сотрудничество;

- количество публикаций в лучших научных журналах;

- число сотрудников, удостоенных престижных наград в конкретной области.

Комментарий

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- Наш вуз впервые вошел в предметный рейтинг ARWU в 2017 году, сразу заняв позиции в топ-100 лучших вузов мира по направлению Metallurgical Engineering. Сегодня университет входит в группу 51-75 по этому направлению, поднявшись за пять лет участия в рейтинге на 25 пунктов. Достигнутые успехи - результат системной работы всего коллектива университета, направленной на развитие научно-исследовательской базы, включая открытие новых лабораторий и центров мирового уровня, привлечение ведущих российских и зарубежных ученых, создание благоприятных условий для научной деятельности молодых исследователей".

Общество Образование Наука и образование

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