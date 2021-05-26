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26.05.2021 16:46
Рубрика: Власть

Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Текст: Иван Петров
Российские военные не дали приблизиться к госгранице РФ норвежскому самолету, предположительно, разведчику. Об этом в среду сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: Нина Падалко/РИА Новости Фото: Нина Падалко/РИА Новости
Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Инцидент произошел 26 мая над акваторией Баренцева моря. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ неопознанную воздушную цель. Для ее опознания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31, входящий в состав дежурных сил по противовоздушной обороне Северного флота.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Отмечается, что экипаж российского самолета при приближении к цели идентифицировал ее как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. Российский истребитель сопроводил непрошеного гостя, позволив ему развернуться и удалиться над акваторией Баренцева моря. После этого российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули военные.

По данным Минобороны России, в последнее время число подобных инцидентов резко возросло.

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