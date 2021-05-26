Ростуризм анонсировал новую программу кешбэка для молодежи

Школьники и студенты, победившие в различных конкурсах, смогут воспользоваться туристическим кешбэком. Об этом заявила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

В программе, которая продлится с 1 июля по 30 ноября, смогут принять участие молодые люди, которые победили в конкурсах, организованных АНО "Россия - страна возможностей".

Всего на новую программу выделили два миллиарда рублей. При этом специальный кешбэк для школьников и студентов, побеждающих в конкурсах и олимпиадах, станет ежегодным. Компенсация составит до 50% за туры выходного дня (не более 18 тысяч рублей), и до 70% - за недельные поездки не более 25 тысяч рублей). При этом тур выходного дня должен стоить до 10 тысяч, а поездка на неделю - до 36 тысяч рублей.

Получить кешбэк можно будет только за пакетные туры с трехразовым питанием и экскурсионным обслуживанием.

"Мы не подразумеваем участия в программе гостиниц, речь идет именно о турпродукте", - цитирует представителя Ростуризма Ассоциация туроператоров России.

В этом году, по предварительным оценкам, в программе примут участие около 300 тысяч человек.