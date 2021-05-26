Яков Плинер, депутат Рижской думы от фракции "Русский союз Латвии"

Не ясно, почему мэр Риги вляпался в эту грязь и оскандалился с заменой флагов. Фото: vesti.ru

В свое время "Русский союз Латвии" поддержал кандидатуру Мартиньша Стакиса на пост мэра Риги. В тот момент наша поддержка была своеобразным кредитом доверия. Мы посчитали, что Стакис из всех зол является наименьшим. Но сейчас мы разочарованы своим решением. После позорного поступка Стакиса в отношении российского и белорусского флагов не вижу вообще никаких оснований поддерживать этого мэра.

Я крайне возмущен и разочарован тем, что глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Стакис изъяли из букета флагов белорусский и заменили его знаменем оппозиции. Это позор и глупость. Мне лично очень стыдно. Обида нанесена не столько президенту Беларуси Александру Лукашенко, сколько всему белорусскому народу. Если бы какой-то хулиган снял флаг Латвии и установил свой, его бы судили. Я считаю действия Ринкевичса и Стакиса политическим хулиганством, и поэтому их также нужно судить за оскорбление флага суверенной страны.

Стакис повесил флаг оппозиции. Но этот флаг никем не утвержден и не признан. Я думаю, что наша страна еще пожнет плоды своей глупости и подлости. Латвия потеряла престиж в глазах России и Беларуси и понесет экономические потери, а из-за этого пострадает наше население.

На ближайшем заседании Рижской думы наша партия предъявит проект решения, который запретит мэру Риги совершать любые действия и делать заявления, касающиеся международной политики, не согласовав это с думой. Функция мэра - обеспечивать нормальную жизнь в городе. Следить за состоянием дорог, учебных заведений, больниц, оказывать социальную помощь и так далее. Но международные дела его не касаются. Кстати, Рига не имела права вмешиваться в чемпионат мира по хоккею. Наша страна не является организатором данного мероприятия. Оно проводится крупными международными спортивными организациями.

Не знаю, почему мэр Риги вляпался в эту грязь и оскандалился с заменой флагов. Мне трудно сказать, сподвигло ли его на это американское посольство или наши национал радикалы. Уши вянут от того, что действия Стакиса поддержал президент Латвии Эгилс Левитс. Эти люди перемешали в один винегрет политику и спорт. А это недопустимо. Замена российского флага на флаг Олимпийского комитета - это вообще поступок за гранью здравого смысла. Сначала я думал, что решение поменять флаги было принято международными спортивными организациями из-за старых допинговых скандалов или санкций. Но, как оказалось, это было исключительно инициативой Латвии. Это решение в корне неправильное, несправедливое. Оно является оскорблением для великой России.

Россия и Беларусь всегда останутся нашими соседями. А с соседями надо поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения. Но Латвия лает на Россию... И часто бежит впереди паровоза, когда на Западе поднимают вопрос о санкциях против Москвы. А теперь наша республика решила бежать вновь впереди всех и стала менять флаги.

Замена российского флага на флаг Олимпийского комитета - это вообще поступок за гранью здравого смысла

И еще важный момент: действия властей Риги по замене флагов являются оскорблением и для Международной федерации хоккея - хозяйки чемпионата.

Меня очень расстроило отношение властей Риги к требованию президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля вернуть на место белорусский флаг или приспустить все флаги федерации. Насколько мне известно, Стакис ответил, что он снимет флаг IIHF. Это скандал, который спровоцировали власти Риги. Вместо того чтобы обеспечить нормальное проведение глобального международного чемпионата, наша страна устроила какой-то позор.