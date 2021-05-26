Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в 2020 году Америка "слетела с катушек". Так он прокомментировал новости о серии убийств в США. Массовые расстрелы стали там - обычным явлением.

"Прежней Америки уже нет - от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. "Американская мечта" умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить", - написал политик в Telegram. По мнению сенатора, США деградируют как политически, так и социально, а 21 век станет для страны роковым.

Похожие мысли член Совета Федерации России высказывал в начале апреля. Тогда сенатор назвал большой ошибкой легализацию марихуаны в американском штате Нью-Йорк. "С легализацией тяжелых наркотиков Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации", - подчеркнул Пушков.