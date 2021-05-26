СК опроверг данные о завершении расследования дела о хищениях в РКК "Энергия"

Следственный комитет России отказался комментировать появившуюся сегодня информацию о том, что ведомство завершило расследование громкого уголовного дела о хищении миллиарда рублей в корпорации "Энергия".

Многотомное уголовное дело расследует СК по Московской области. Но как выяснил корреспондент "РГ", в этом подразделении про "завершение расследования" узнали из СМИ. На самом деле до конца дела ещё далеко, и поэтому там не считают возможным его комментировать.

Напомним, что по сообщениям "Коммерсанта" руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля. Хищение выявила внутренняя проверка ведомства. Украденные деньги отмывали в Гонконге и ОАЭ.

Делу о крупном хищении было возбуждено в 2019 году. В деле восемь фигурантов, один из которых - бывший гендиректор РКК "Энергия" Солнцев и его заместитель Прохоров.