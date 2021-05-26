Стартовала вакцинация животных от COVID-19

В ряде российских регионов началась вакцинация домашних животных от COVID-19. Об этом журналистам сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что вакцинация проходит на базе ветеринарных клиник. Отпускная цена препарата составляет 500 рублей (за две дозы, торговая наценка не должна превышать 30%).

"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", - говорится в сообщении.

Сейчас сделать прививку от COVID-19 домашним животным могут жители Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге. Ранее заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных Илья Чвала заявил, что вакцинировать всех животных поголовно не имеет смысла: исследования показали, что сельскохозяйственные животные невосприимчивы к COVID-19.

Наиболее актуальна вакцинация для домашних питомцев, которые ежедневно контактируют с человеком. Кроме того, эксперты советуют привить животных, которые содержатся в больших количествах на ограниченной территории - звероводческие хозяйства, зоопарки, центры передержки бездомных животных, центры служебного собаководства. Первая в мире вакцина от коронавируса, предназначенная для животных, была зарегистрирована в марте. Препарат получил название "Карнивак-Ков".

В клинических испытаниях "Карнивак-Ков" были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. В ста процентах случаев появились антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. По имеющимся пока данным, антитела сохраняются в организме животных не менее шести месяцев.