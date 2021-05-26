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Рубрика: Общество

Новым курсом

Студенты смогут приобретать сразу несколько специальностей
Текст: Мария Агранович, Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Президент подписал закон о возможности получения нескольких квалификаций в ходе обучения в вузах и колледжах. По сути, это "зеленый свет" модели "2+2", когда после двух лет общей подготовки студент может выбрать углубленное изучение по специальности либо вовсе сменить направление.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"Перезагрузка" коснулась в первую очередь федеральных образовательных госстандартов высшего образования. Их теперь можно разрабатывать не только по отдельным профессиям и специальностям, как это было раньше, но и по укрупненным группам. Кроме того, образовательные программы смогут включать в себя элементы разных образовательных и профстандартов - в зависимости от сферы работы выпускников. И еще: за один "заход" можно будет получить несколько квалификаций. Это позволит максимально полно использовать время обучения в вузе. А после - с большей вероятностью найти работу.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как пояснили "РГ" в министерстве науки и высшего образования, у вузов будет больше автономии в разработке образовательных программ в соответствии с профстандартами и запросами работодателей. "При этом программы смогут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки", - уточнили в миниcтерстве.

У вузов будет больше автономии, а студентам станет легче найти работу после диплома 

Кстати, как рассказали "РГ" ранее в минпросвещения, планируется сократить перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Появятся "короткие" программы, которые можно будет быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу "конструктора". Новые нормы должны вступить в силу уже с 1 сентября 2021 года.

Общество Образование

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