Кошелек

Существуют ли льготы при путешествии с детьми по железной дороге?

"Собираюсь отправить пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына на лето к свекрови в Брестскую область. Бабушка уже пообещала внукам, что покажет им самые красивые места Беларуси, благо через городок, где она живет, проходит железная дорога. Существуют ли льготы при покупке билетов на поезд для детей, если они являются гражданами России? Анна Свечникова, Орел".

По правилам перевозок пассажир может провезти с собой бесплатно одного ребенка возрастом не старше пяти лет, если тот не будет занимать отдельного места. В этом случае оформляется безденежный проездной документ. Если для ребенка нужно отдельное место, то до исполнения ему десяти лет можно купить билет по детскому тарифу. Детям старше этого возраста нужно приобретать билет как для взрослого пассажира.

Следует иметь в виду, что пассажир, несущий ответственность за ребенка возрастом до десяти лет и оформивший на него льготный или безденежный билет, обязан при необходимости представить документ, подтверждающий возраст малыша. Им может быть свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность, или документ одного из родителей, в котором есть отметка о детях. Кстати, возраст ребенка определяется на день начала поездки. В случае если он совпадет с днем рождения ребенка, которому исполняется пять лет, то он все равно поедет бесплатно. Такие же правила будут действовать, если в день поездки ребенку исполняется десять лет, на него обязаны оформить билет по детскому тарифу.

правила

Можно ли подать в суд на соседа-курильщика?

"Дочь учится в минском вузе, снимает квартиру. Жалуется, что соседи постоянно курят на балконе и на кухне все пропахло дымом. Можно ли подать на них в суд, так как их курение ущемляет права других жильцов?Юлия Веренич, Саратов".

В законодательстве Беларуси нет прямого запрета на курение на балконах или лоджиях квартир. Тем не менее, если не удалось договориться с соседями напрямую, рычаги для воздействия существуют. Владение и пользование жилыми помещениями должны осуществляться с учетом соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих в жилых домах, согласно правилам пользования жилыми помещениями. Некоторые курящие бросают с верхних этажей бычки, стряхивают пепел - и он попадает на чужие балконы, что является нарушением. Граждане обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические, технические и иные требования, установленные законодательством. Если обращаться в суд, нужно представить веские доказательства того, что табачный дым мешает вашей жизнедеятельности.

общество

Каковы в Беларуси сроки установления инвалидности?

"Слышал, что в Беларуси увеличили сроки установления инвалидности. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Моя сестра, имеющая вторую группу инвалидности по общему заболеванию, вынуждена ежегодно проходить комиссию МРЭК.Петр Шацкий, Москва".

Действительно, сроки установления инвалидности в Беларуси увеличены, сообщил директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Василий Смычек. В соответствии с новой редакцией закона о здравоохранении, основные положения которой вступят в силу с 23 июля, установлены новые сроки, на которые будет определяться инвалидность. "На сегодня третья и вторая группы инвалидности определяются на один год, а первая - на два. Теперь третья и вторая группы будут определяться на два года, а первая - на три", - отметил Василий Смычек.

занятость

Можно ли устроиться на сезонную работу в Беларуси с российским паспортом?

"Приехала в Витебск на неделю присмотреть за заболевшей мамой и решила остаться на месяц-другой, пока не стабилизируется ее состояние. Подумала, что можно здесь устроиться на сезонную работу. Примут ли меня с российским паспортом?Татьяна Новик, Екатеринбург".

Россиянину без проблем можно устроиться на сезонную работу в Беларуси. Союзное государство обеспечивает равные права россиян и белорусов на трудоустройство. При себе нужно иметь паспорт и диплом или другой документ об образовании.

Сезонная работа подразумевает занятость до двух месяцев. На временных работников, так же как и на постоянных, в полном объеме распространяется законодательство о труде. Исключение - пункты заключения и расторжения договора, а также привлечение к работе на праздники и выплата выходного пособия.

Наниматель заключает с работником трудовой договор, в котором должны быть прописаны все условия временного характера работы. Он составляется в письменной форме в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. Предварительного испытания при приеме на сезонную работу нет, так что сразу после договора можно приступать к выполнению обязанностей. Расторгнуть договор может как работодатель, так и сотрудник без уважительных причин.