Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о последних днях ее жизни

Появились подробности смерти советской актрисы Татьяны Проценко, легендарной Мальвины из "Приключений Буратино".

Напомним: Татьяна Анатольевна скончалась 19 мая на 54-м году жизни. Перед смертью артистка долго болела, а в апреле заразилась коронавирусом.

Похоронили Проценко скромно в Москве - на Пыхтинском кладбище, в присутствии лишь самых близких, передает KP.RU.

Как рассказал 16-летний сын Татьяны, его мать умирала в муках, перед смертью ей удалили грудь - из-за онкологического заболевания, с которым Проценко сражалась несколько лет.

"Мы боролись почти три года с переменным успехом. Может быть, она бы справилась, но вот коронавирус удар исподтишка нанес", - добавил вдовец актрисы, актер и журналист Алексей Войтюк. Уточняя, что организм супруги, ослабленный химией, уже не справился.

При этом сын покойной, Владимир Проценко, признался, что последние дни жизни матери были самыми тяжелыми. "У нее была 4-я стадия рака. Ей удалили одну грудь, у нее были метастазы, развившиеся из кишечника, ей в животе все вырезали", - перечислил страшные подробности молодой человек.

Весной Татьяне назначили курс химиотерапии, который актриса переносила очень плохо. В какой-то момент ее подключили к аппарату ИВЛ.

"У нее было кровотечение внутреннее, дикий кашель, что-то там внутри разорвалось. Минимум месяц лечения от коронавируса, за этот месяц ты пропускаешь химии. Если ты пропускаешь химии - прогрессирует болезнь", - говорит Владимир. Горько заключая: "Ситуация, как в шахматах: шах и мат".