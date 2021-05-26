Новости

Актер, музыкант и режиссер фильмов ужасов Роберт Холл умер в 47 лет 14:59
Умер актер Сэмюэл Райт, краб Себастьян из диснеевской "Русалочки" 14:51
Умерла звезда культового слэшера "Спящий лагерь" Дэзри Гулд 14:41
Актриса Алена Кравец госпитализирована после падения с лестницы 14:28
СМИ: Художник "12 стульев" с Мироновым лишился всех накоплений семьи 14:21

Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о последних днях ее жизни

Новости
    26.05.2021, 15:14
Текст:   Олег Усков

Появились подробности смерти советской актрисы Татьяны Проценко, легендарной Мальвины из "Приключений Буратино".

Напомним: Татьяна Анатольевна скончалась 19 мая на 54-м году жизни. Перед смертью артистка долго болела, а в апреле заразилась коронавирусом.

Похоронили Проценко скромно в Москве - на Пыхтинском кладбище, в присутствии лишь самых близких, передает KP.RU.

Как рассказал 16-летний сын Татьяны, его мать умирала в муках, перед смертью ей удалили грудь - из-за онкологического заболевания, с которым Проценко сражалась несколько лет.

"Мы боролись почти три года с переменным успехом. Может быть, она бы справилась, но вот коронавирус удар исподтишка нанес", - добавил вдовец актрисы, актер и журналист Алексей Войтюк. Уточняя, что организм супруги, ослабленный химией, уже не справился.

При этом сын покойной, Владимир Проценко, признался, что последние дни жизни матери были самыми тяжелыми. "У нее была 4-я стадия рака. Ей удалили одну грудь, у нее были метастазы, развившиеся из кишечника, ей в животе все вырезали", - перечислил страшные подробности молодой человек.

Весной Татьяне назначили курс химиотерапии, который актриса переносила очень плохо. В какой-то момент ее подключили к аппарату ИВЛ.

"У нее было кровотечение внутреннее, дикий кашель, что-то там внутри разорвалось. Минимум месяц лечения от коронавируса, за этот месяц ты пропускаешь химии. Если ты пропускаешь химии - прогрессирует болезнь", - говорит Владимир. Горько заключая: "Ситуация, как в шахматах: шах и мат".

Новости

В США выдан ордер на арест Мэрилина Мэнсона 14:10
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо" 13:25
Сценарий второго спин-оффа "Игры престолов" напишет автор "Мглы" 13:02
Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском проекте Netflix 12:33
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Бывший жених Бузовой заменил ее в качестве ведущего на "Доме-2" 25.05.2021
Российский режиссер позвал Кевина Спейси в свой фильм 25.05.2021
Трейлер: Сергей Безруков в роли Бендера в приквеле "12 стульев" 24.05.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/TheComedyStore
Умер страдавший от деменции комик Пол Муни 25.05.2021
Актер из ситкома "Офис" Марк Йорк умер в возрасте 55 лет 25.05.2021
СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID 24.05.2021
⧣ СССР
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Умерла бывшая жена Филатова и Золотухина, актриса Нина Шацкая 23.05.2021
Актер Фархат Абдраимов умер на съемках в Грузии 21.05.2021
Умерла актриса Галина Новожилова 19.05.2021