Утилизация упаковки прибавит к цене товара не больше 1,5%

Требование о полной утилизации всей упаковки продаваемых в стране товаров, которое вступит в силу в январе 2022 года в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), увеличит себестоимость большинства изделий на десятые доли процента, подсчитали в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Довести долю перерабатываемой упаковки до 85% к концу десятилетия предложил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед Госдумой. Он призвал сократить лишнюю упаковку и в целом развивать в стране экономику замкнутого цикла.

Расчеты ППК РЭО показывают, что с введением 100% РОП на упаковку цена двухлитровой бутылки кока-колы вырастет на 14 коп., или 0,13%, на банку тушенки 0,5 кг - на 19 коп., или 0,12%, а на бутылку кетчупа весом 320 г - на 72 коп., или 1%.

Даже при таких символических наценках объем экологического сбора превысит 40 млрд руб. в год, полагают в ППК РЭО. Эти деньги пойдут на создание инфраструктуры отрасли по обращению с отходами и на снижение коммунальных платежей. Например, вывоз контейнеров для перерабатываемого мусора мог бы стать бесплатным.

Даже при введении 100% норматива на утилизацию не только упаковки, но и товара, большого роста цен не ожидается

Даже при введении 100% норматива на утилизацию не только упаковки, но и самого товара, значительного роста цен не ожидается. Максимальную прибавку в этом случае покажет электронное и электрическое оборудование - в среднем на 1,5%, максимальное значение для отдельных видов товара - 5,6%. В большинстве случаев удорожание будет колебаться в пределах 0,7-1,4% цены. При этом норма об утилизации продукции пока еще только разрабатывается.

Эти расчеты подтверждает и исследование аналитического центра GS Group. Он проанализировал для "РГ", как будет меняться доля расходов на утилизацию в цене электроники. В цене смартфона, ввезенного в Россию в 2019 году (срок уплаты экосбора наступает спустя два года), доля утилизационных расходов составляет всего 0,013%. Даже при введении 100% экосбора и за упаковку, и за сам товар, для смартфона, импортированного в 2022 году, этот показатель составит 0,076%. У ноутбуков доля экосбора вырастет с 0,028% до 0,16%, для принтеров - с 0,25% до 1,6%, для HDD-дисков - с 0,016% до 0,086%.

"Даже для сегмента принтеров экосбор в тысячу раз меньше стоимости самих принтеров, - отметили исследователи. - Со всего рынка смартфонов, продаваемых в России, государство по итогам 2020 года должно было получить менее 40 млн руб. на утилизацию смартфонов и 1 млн руб. на сбор и утилизацию картонных коробок, в которых они были проданы".