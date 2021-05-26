В Беларуси перечислили возможные ответные меры на западные санкции

В ответ на санкционную политику стран Запада Минск подготовил различные варианты защитных мер, которые включают эмбарго на импорт товаров и ограничение транзита. Об этом заявил премьер-министр РБ Роман Головченко.

"Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию", - цитирует его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Тем не менее, Головченко отметил, что Минск рассчитывает на благоразумие тех, "кто спешит пройти точку невозврата", посоветовав им "отрезвиться" и лишний раз подумать до того, как ступать на "скользкую тропу экономической войны".

Отметим, что 23 апреля белорусское правительство сообщило о введении запрета на импорт в страну продукции ряда компаний - Liqui Moly, Beiersdorf, Skoda Auto. Запрет продлится полгода. Такой шаг был сделан в качестве ответной меры для защиты национальных интересов "с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".