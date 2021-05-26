Новости

Путин подписал закон об освобождении от медосмотра некоторых призывников 13:56
Песков: Подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена не планируется 13:50
Итальянские политики не проявляют желания бороться за кресло мэра Рима 13:50
Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач 13:45
Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах 13:34
Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair 13:31
Роскомнадзор назвал самые популярные соцсети в России 13:28
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо" 13:25
СМИ: Конте уйдет из "Интера" и возглавит "Реал" 13:17
В Москве пройдет фестиваль психопросвещения "PSYFEST: весеннее обострение" 13:09
В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров 13:04
В Беларуси перечислили возможные ответные меры на западные санкции 13:03
Власти Ялты изъяли с улиц города 350 самокатов 13:03
Сценарий второго спин-оффа "Игры престолов" напишет автор "Мглы" 13:02
Пошлина на экспорт из РФ лома черных металлов составит не менее 70 евро 12:59
Еврокомиссия закроет в Брюсселе половину офисных зданий к 2030 году 12:53
В Вологде подросток получил ожоги после удара током на крыше поезда 12:52
Путин упростил порядок регистрации ИП 12:48
Пушков: Зарубежные интернет-компании не заинтересованы в уходе из РФ 12:38
Дипломаты эвакуируют граждан России и стран СНГ из сектора Газа 12:37
Решетников: Восстановление российской экономики идет лучше ожиданий 12:33
Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском проекте Netflix 12:33
УЕФА может исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов 12:31
Украина до октября запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси 12:29
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 13:03
Рубрика: В мире

В Беларуси перечислили возможные ответные меры на западные санкции

В ответ на санкционную политику стран Запада Минск подготовил различные варианты защитных мер, которые включают эмбарго на импорт товаров и ограничение транзита. Об этом заявил премьер-министр РБ Роман Головченко.

Украина до октября запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси

"Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию", - цитирует его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Тем не менее, Головченко отметил, что Минск рассчитывает на благоразумие тех, "кто спешит пройти точку невозврата", посоветовав им "отрезвиться" и лишний раз подумать до того, как ступать на "скользкую тропу экономической войны".

Отметим, что 23 апреля белорусское правительство сообщило о введении запрета на импорт в страну продукции ряда компаний - Liqui Moly, Beiersdorf, Skoda Auto. Запрет продлится полгода. Такой шаг был сделан в качестве ответной меры для защиты национальных интересов "с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

В мире экс-СССР Беларусь Санкции и антисанкции

Главное сегодня

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Госдума ввела новые штрафы за нарушение правил маркировки
Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны
Чижов: ЕС использует двойные стандарты в оценке ЧП с самолетом Ryanair
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону