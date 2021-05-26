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26.05.2021 20:09
Рубрика: В мире

Снайпер не вышел на связь

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Снайпер-фанатик Юрген Конингс, который больше недели держал в страхе всю Бельгию, по-прежнему находится к бегах, сообщает The Times. На поиски 46-летнего армейского инструктора по стрельбе, сбежавшего из казармы с целым арсеналом оружия, были брошены лучшие полицейские силы королевства, а также подкрепления из ФРГ, Нидерландов, Франции и Люксембурга. Но поиски не увенчались успехом.

"Бельгийский Рэмбо" в прощальных письмах угрожал расправой членам бельгийского правительства и главному вирусологу страны Марку ван Рансту, которые, по его мнению, "отняли у народа все". Ранее полиция прекратила прочесывать национальный парк Хоге-Кемпен в провинции Лимбург, где ветеран Афганистана, Ирака и других горячих точек растворился без следа, прихватив с собой четыре ракетные установки, гранатометы, пистолет-пулемет и боеприпасы.

Фото: Eric Feferberg / AFP
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Теперь заповедный лес снова открыт для посетителей. Между тем на его окраине нашли брошенную Конингсом машину. По некоторым данным, она была заминирована, но бомба не сработала. Девушка военного уже призвала его сдаться властям и не допустить кровопролития. Следователи не исключают, что снайпер мог покончить с собой, но мог и сбежать через голландскую границу. В духе голливудских криминальных драм беглец тайно побывал на могиле родителей, где оставил все свои награды. Его также видели "в засаде" неподалеку от дома господина ван Ранста, который отвечает в Бельгии за меры по борьбе с ковидом. После этого известного вирусолога с семьей перевезли в укрытие. Последние три месяца Конингс находился под наблюдением спецслужб из-за ультраправых взглядов, но при этом имел доступ к оружию. Сегодня еще 11 сослуживцев Конигса следствие подозревает в экстремизме. У них прошли обыски.

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