В Британии раскрыли планы Черчилля по нападению на СССР летом 1945 года

До 1998 года официальный Лондон вообще отрицал его существование. Между тем документы, с которыми довелось поработать автору, хранятся в Национальном архиве королевства. Они лежат в папке, которая по сей день называется "Россия: угроза западной цивилизации". Выдержки из книги накануне опубликовали газеты The Telegraph и The Daily Mail.
"Когда поражение нацистской Германии в феврале 1945 года было уже более или менее очевидно, премьер Британии Уинстон Черчилль поздравил Иосифа Сталина как "друга, которому можно доверять". Он выступил на Ялтинской конференции, где к двум лидерам присоединился президент США Франклин Делано Рузвельт, чтобы обсудить послевоенное устройство Европы с учетом решающей роли СССР в победе над Гитлером. Но когда советские войска в мае взяли Берлин, ... Черчилль приказал разработать план, который мог ввергнуть мир в еще один разрушительный конфликт", - пишет The Daily Mail, признавая угрозу Третьей мировой вполне реальной.
Речь шла о подготовке полномасштабного наземного, воздушного и морского вторжения в глубь территорий, занятых Красной армией в Центральной и Восточной Европе. По замыслу бригадного генерала Джеффри Томпсона из Объединенного штаба планирования, которому поручили разработку операции, в ней должны были участвовать не только американские, британские и польские подразделения, но даже "перевооруженные войска вермахта и дивизии СС, ответственные за лагеря смерти и Холокост".
Цель наступления состояла в том, чтобы "навязать Советскому Союзу волю Соединенных Штатов и Британской империи", отмечает издание. Уже была намечена точная дата начала новой войны в Европе - 1 июля 1945 года. Предполагалось, что западные силы в ходе нового "блицкрига" выбьют красноармейцев из Берлина и стремительно оттеснят их к рекам Одер и Нейсе. Британцы собирались захватить стратегически важный порт Штеттин (польский Щецин) на Балтике, а главное танковое сражение, "превосходящее по масштабам Курскую битву", дать в районе города Пила.
Противники СССР готовились задействовать, со своей стороны, около 8 тысяч единиц бронетехники. В книге Милтона приводятся подробнейшие схемы и карты с указанием мест дислокации советских войск и стратегических объектов инфраструктуры, намеченных в качестве целей массированных бомбардировок. Все эти сведения содержались в плане британских стратегов.
Правда, большинство из них "пришли в ужас" от таких перспектив и не поддержали военную операцию против Советского Союза, которую сочли безумной и обреченной на провал, - к большому разочарованию Черчилля, как свидетельствуют архивы.