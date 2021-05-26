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26.05.2021 20:05
Рубрика: Общество

Прошлое выйдет в свет

В Британии раскрыли планы Черчилля по нападению на СССР летом 1945 года
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
В четверг в британском издательстве John Murray Press выходит книга историка Джайлза Милтона "Шах и мат в Берлине", которая обещает стать бестселлером. Этот труд посвящен секретному плану военной операции западных союзников против СССР под кодовым названием "Немыслимое" (Operation Unthinkable), который был разработан по личному указанию премьера Великобритании Уинстона Черчилля.

До 1998 года официальный Лондон вообще отрицал его существование. Между тем документы, с которыми довелось поработать автору, хранятся в Национальном архиве королевства. Они лежат в папке, которая по сей день называется "Россия: угроза западной цивилизации". Выдержки из книги накануне опубликовали газеты The Telegraph и The Daily Mail.

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"Когда поражение нацистской Германии в феврале 1945 года было уже более или менее очевидно, премьер Британии Уинстон Черчилль поздравил Иосифа Сталина как "друга, которому можно доверять". Он выступил на Ялтинской конференции, где к двум лидерам присоединился президент США Франклин Делано Рузвельт, чтобы обсудить послевоенное устройство Европы с учетом решающей роли СССР в победе над Гитлером. Но когда советские войска в мае взяли Берлин, ... Черчилль приказал разработать план, который мог ввергнуть мир в еще один разрушительный конфликт", - пишет The Daily Mail, признавая угрозу Третьей мировой вполне реальной.

Речь шла о подготовке полномасштабного наземного, воздушного и морского вторжения в глубь территорий, занятых Красной армией в Центральной и Восточной Европе. По замыслу бригадного генерала Джеффри Томпсона из Объединенного штаба планирования, которому поручили разработку операции, в ней должны были участвовать не только американские, британские и польские подразделения, но даже "перевооруженные войска вермахта и дивизии СС, ответственные за лагеря смерти и Холокост".

Цель наступления состояла в том, чтобы "навязать Советскому Союзу волю Соединенных Штатов и Британской империи", отмечает издание. Уже была намечена точная дата начала новой войны в Европе - 1 июля 1945 года. Предполагалось, что западные силы в ходе нового "блицкрига" выбьют красноармейцев из Берлина и стремительно оттеснят их к рекам Одер и Нейсе. Британцы собирались захватить стратегически важный порт Штеттин (польский Щецин) на Балтике, а главное танковое сражение, "превосходящее по масштабам Курскую битву", дать в районе города Пила.

Для наступления на позиции СССР британский генерал предлагал перевооружить войска вермахта и дивизии СС 

Противники СССР готовились задействовать, со своей стороны, около 8 тысяч единиц бронетехники. В книге Милтона приводятся подробнейшие схемы и карты с указанием мест дислокации советских войск и стратегических объектов инфраструктуры, намеченных в качестве целей массированных бомбардировок. Все эти сведения содержались в плане британских стратегов.

Правда, большинство из них "пришли в ужас" от таких перспектив и не поддержали военную операцию против Советского Союза, которую сочли безумной и обреченной на провал, - к большому разочарованию Черчилля, как свидетельствуют архивы.

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