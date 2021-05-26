Культура
26.05.2021 16:02
Текст: Владимир Бибиков (bibikov@sb.by)

Это надо живым

В комплексе "Хатынь" появятся новые технологии
Как донести до молодежи память о трагедии Хатыни? Очевидно, что и здесь нужны современные музейные и информационные технологии.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости

- Хатынь - памятник первой категории, будем продвигаться очень осторожно, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" директор мемориального комплекса Артур Зельский. - Запланированы четыре очереди капремонта с реконструкцией. В самом мемориале никаких перемен не предполагается, ведь Хатынь уникальна и требует к себе очень деликатного отношения. Но есть административные здания, здания музея с навесом, бывшие торговые точки, где сегодня размещена фотодокументальная экспозиция. Все это требует реконструкции с применением современных архитектурных и музейных технологий. Предстоит обозначить некое пространство как территорию памяти, где посетитель погрузился бы в исторический контент того жестокого времени, осознал бы, что это фрагмент глобальной истории, когда Беларусь понесла от рук оккупантов страшные потери, в том числе среди мирных граждан...

Фото: БЕЛТА
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За помощью в решении этой сверхзадачи Артур Гарриевич обратился к молодежи. По поручению ректора Белорусского национального технического университета Сергея Харитончика студенты факультета архитектуры разработали несколько десятков вариантов того, как осовременить мемориальный комплекс. Непосредственно творческий процесс курировал декан факультета, известный архитектор Армен Сардаров. В итоге многие участники студенческого конкурса не только получили зачет по курсовой работе, но и сделали серьезную заявку на успех в профессии.

Белорусские студенты разработали несколько десятков вариантов того, как осовременить мемориальный комплекс "Хатынь"

На днях с лучшими проектами, представленными непосредственно в мемориальном комплексе, ознакомились члены Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Они собрались здесь по предложению заместителя председателя комиссии, председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмилы Макариной-Кибак, чтобы обсудить пути его дальнейшей музеефикации.

Один из вариантов - проект "Цифровая звезда". Он позволит посетителям мемориала по QR-коду узнать из интернета главное о трагедии, постигшей белорусскую деревню в годы войны.

- Наша комиссия инициирует такие общезначимые проекты, как, например, реконструкция Брестской крепости, - пояснила Людмила Эдуардовна. - А на заседании комиссии в апреле, мы рассмотрели вопрос о мемориальном комплексе "Хатынь". Великая Отечественная - часть нашей общей истории, а Хатынь - памятник всем сожженным деревням и невинно погибшим мирным жителям. Посещая мемориал, мы вновь пережили те эмоции, которые переживает каждый, попадая туда, были и слезы. Осмотрели маленький музей и предложили руководству комплекса составить проект реконструкции, согласовать его в местных органах власти, представить в Постоянный Комитет Союзного государства. Вполне возможно, из союзного бюджета будут выделены средства для реализации этих планов.

Белорусские студенты разработали несколько десятков вариантов того, как осовременить мемориальный комплекс "Хатынь"

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