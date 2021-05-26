В Минске покажут спектакль "Сережа" московского МХТ им. Чехова

В Минске покажут спектакль Дмитрия Крымова "Сережа" в рамках проекта "Театральный клуб". Дмитрий Крымов родился в семье Анатолия Эфроса и Наталии Крымовой. В 1976 году окончил постановочный факультет школы-студии МХАТ.

Спектакль "Сережа" не похож на то, чего можно ожидать от постановки, отсылающей к Толстому. Режиссер Дмитрий Крымов обращается к "Анне Карениной", где нет нет ни Левина, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной рубахи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые испытал унижение.

Текста Толстого здесь немного - актеры, превращаясь в ироничных комментаторов своей роли, обращают зрительское внимание на редкие вкрапления оригинала.

Выбор этого спектакля для программы "Театрального клуба" не случаен. Организаторы предлагают зрителям познакомиться с еще одним из лучших российских спектаклей, которые собирает и отмечает наградами "Золотая Маска".