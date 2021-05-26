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26.05.2021 22:34
Рубрика: Власть

В Москве вручили медали сербским географам

Текст: Александр Борисов
Фото: пресс-служба РГО Фото: пресс-служба РГО
Фото: пресс-служба РГО

Первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Николай Касимов вручил в среду председателю попечительского совета Центра РГО в Сербии Душану Баятовичу и директору этой организации Миролюбу Милинчичу государственные награды - медали Пушкина. Указ о награждении за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур народов двух братских стран 12 февраля 2021 года подписал Владимир Путин, сообщила пресс-служба РГО.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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"Многочисленные выставки, совместные научные проекты, издание печатных работ, участие в Географическом диктанте и других проектах Русского географического общества - таков итог работы Центра РГО в Сербии в 2020 году, - подчеркивается в заявлении. - Главный результат - растущий интерес молодых сербов к истории, культуре, природным богатствам России, а также дружеским связям между двумя странами".

Душан Баятович отметил большой интерес к работе Русского географического общества в Сербии. "Я хочу поблагодарить вас за то, что у нас действительно работает Центр Русского географического общества. Интерес большой, нужно и дальше расширять наши возможности", - подчеркнул он.

Миролюб Милинчич рассказал, что Центр РГО в Сербии принял участие в восстановлении и благоустройстве воинских мемориалов в память о советских воинах, павших в боях за освобождение Югославии в период Второй мировой войны. При его содействии было выпущено четыре печатных издания на русском и сербском языках. Среди них - книга "Истории о братской любви двух народов", посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас активно реализуются три научных проекта: "Русское культурное наследие в Сербии", "Русские в военной топографии и геодезии Сербии", "Русские профессора в Белградском университете".

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