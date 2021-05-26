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26.05.2021 23:25
Рубрика: Экономика

Отличникам вернется

Ростуризм анонсировал новую программу кешбэка для молодежи
Текст: Евгения Думанская
Российская газета - Столичный выпуск № 115(8466)
Школьники и студенты, победившие в различных конкурсах, смогут воспользоваться туристическим кешбэком. Об этом заявила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

В программе, которая продлится с 1 июля по 30 ноября, смогут принять участие молодые люди, которые победили в конкурсах, организованных АНО "Россия - страна возможностей".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Всего на новую программу выделили два миллиарда рублей. Компенсация составит до 50% за туры выходного дня и до 70% - за недельные поездки. Обязательное условие - тур выходного дня должен стоить до 10 тысяч, а поездка на неделю - до 36 тысяч рублей.

Получить кешбэк можно будет только за пакетные туры с трехразовым питанием и экскурсионным обслуживанием. "Мы не подразумеваем участия в программе гостиниц, речь идет именно о турпродукте", - цитирует представителя Ростуризма Ассоциация туроператоров России.

Отдельные требования установлены к гостиницам. На начальном этапе в программе примут участие отели с категорией "три звезды" или выше.

"Мы понимаем, что не во всех регионах есть хорошие классифицированные отели. А в ряде регионов запоминающийся отдых по труднодоступным местам предполагает проживание в палатках. Надеемся, что со следующего года в программе сможет участвовать и палаточное размещение", - уточнила Елена Лысенкова.

Оплата тура, как и в предыдущих акциях с кешбэком, будет возможна только онлайн и только картой платежной системы "Мир".

По предварительным оценкам, в этом году в программе смогут принять участие около 300 тысяч человек.

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