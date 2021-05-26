В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Это позволит исключить субъективизм и сделать ценообразование более прозрачным, заявил заместитель главы ведомства Виталий Королев. В интервью газете "Известия" он отметил, что цифры в квитанциях будут формироваться на основе постоянных затрат теплоснабжающих организаций и количества поставляемого потребителям тепла.

Сейчас тарифы на тепло ежегодно устанавливают власти регионов. При этом учитываются запросы конкретной организации, которая может пожаловаться, что расходы увеличились. Например, больше средств было потрачено на ремонтные работы, топливо, транспорт и так далее. При эталонном же подходе средний уровень расходов устанавливается на основе данных, предоставляемых всеми организациями на рынке.

Королев добавил, что эталоны планируют вводить постепенно, но не ранее 2022 года. В пилотном проекте уже захотели поучаствовать несколько компаний.