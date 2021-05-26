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26.05.2021 05:30
Рубрика: Экономика

В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Это позволит исключить субъективизм и сделать ценообразование более прозрачным, заявил заместитель главы ведомства Виталий Королев. В интервью газете "Известия" он отметил, что цифры в квитанциях будут формироваться на основе постоянных затрат теплоснабжающих организаций и количества поставляемого потребителям тепла.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Сейчас тарифы на тепло ежегодно устанавливают власти регионов. При этом учитываются запросы конкретной организации, которая может пожаловаться, что расходы увеличились. Например, больше средств было потрачено на ремонтные работы, топливо, транспорт и так далее. При эталонном же подходе средний уровень расходов устанавливается на основе данных, предоставляемых всеми организациями на рынке.

Королев добавил, что эталоны планируют вводить постепенно, но не ранее 2022 года. В пилотном проекте уже захотели поучаствовать несколько компаний.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика ЖКХ Правительство ФАС Регулирование тарифов в ЖКХ

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