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26.05.2021 15:58
Рубрика: Власть

В России узаконят понятие агротуризма

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет в законодательстве определение для агротуризма. Документ направлен на придание нового стимула развитию сельских территорий.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Под сельским туризмом будет пониматься посещение с целью отдыха как сельской местности, так и малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек. Это сопровождается предоставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Особый вид сельского туризма - аграрный. Он среди прочего предполагает ознакомление с деятельностью сельскохозяйственных производителей и (или) участие в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды. Фермеры при этом предоставляют услуги по размещению туристов, обеспечению их питания и досуга.

Как заявил журналистам глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, пока что доля доходов от агротуризма у российских фермеров не превышает одного процента. Между тем в европейских странах она составляет до трети всей прибыли. Цель создания стимулов в этой сфере - обеспечить рост рынка агротуризма примерно в семь раз, создать до 60 тысяч новых рабочих мест. И, конечно же, дать заработок аграриям.

При этом комитет предлагает доработать законодательную инициативу ко второму чтению.

Дело в том, что предлагаемое отнесение поселения малых городов до 50 тысяч человек именно к сельскому туризму не соответствует наименованию данного вида туризма, отметил член профильного комитета Дмитрий Пирог.

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