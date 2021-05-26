В России узаконят понятие агротуризма

Под сельским туризмом будет пониматься посещение с целью отдыха как сельской местности, так и малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек. Это сопровождается предоставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

Особый вид сельского туризма - аграрный. Он среди прочего предполагает ознакомление с деятельностью сельскохозяйственных производителей и (или) участие в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды. Фермеры при этом предоставляют услуги по размещению туристов, обеспечению их питания и досуга.

Как заявил журналистам глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, пока что доля доходов от агротуризма у российских фермеров не превышает одного процента. Между тем в европейских странах она составляет до трети всей прибыли. Цель создания стимулов в этой сфере - обеспечить рост рынка агротуризма примерно в семь раз, создать до 60 тысяч новых рабочих мест. И, конечно же, дать заработок аграриям.

При этом комитет предлагает доработать законодательную инициативу ко второму чтению.

Дело в том, что предлагаемое отнесение поселения малых городов до 50 тысяч человек именно к сельскому туризму не соответствует наименованию данного вида туризма, отметил член профильного комитета Дмитрий Пирог.