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26.05.2021 13:04
Рубрика: Экономика

В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров

Текст: Евгений Гайва

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) может ввести программе поощрения пассажиров, прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщили в компании.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, компания заинтересована в том, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее. Однако пока конкретный механизм поощрений пассажиров еще не выбран. Подробности возможной программы в РЖД не раскрыли.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По пути поддержки вакцинировавшихся пассажиров уже пошли авиакомпании. Например, в компании "Аэрофлот" ранее заявили, что будет поощрять участников своей бонусной программы, прошедших вакцинацию от COVID-19. Также СМИ сообщали о готовности компании S7 Airlines начать начислять дополнительные мили привитым пассажирам.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров обращалось в Минтранс с просьбой рекомендовать меры по поощрению вакцинировавшихся пассажиров всем крупнейшим перевозчикам.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Общество Здоровье Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Вакцинация от коронавируса

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