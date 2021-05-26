В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) может ввести программе поощрения пассажиров, прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщили в компании.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, компания заинтересована в том, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее. Однако пока конкретный механизм поощрений пассажиров еще не выбран. Подробности возможной программы в РЖД не раскрыли.

По пути поддержки вакцинировавшихся пассажиров уже пошли авиакомпании. Например, в компании "Аэрофлот" ранее заявили, что будет поощрять участников своей бонусной программы, прошедших вакцинацию от COVID-19. Также СМИ сообщали о готовности компании S7 Airlines начать начислять дополнительные мили привитым пассажирам.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров обращалось в Минтранс с просьбой рекомендовать меры по поощрению вакцинировавшихся пассажиров всем крупнейшим перевозчикам.