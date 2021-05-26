В РЖД предложили индексировать тарифы на грузоперевозки

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривает возможность компенсировать затраты на проект расширения БАМа и Транссиба за счет введения надбавок для отдельных грузов. Также рассматривается вариант индексации тарифов для всей сети дорог.

Такие сценарии разработаны в компании, чтобы компенсировать роста цен на стройматериалы для проекта реконструкции БАМа и Транссиба, сообщает "Прайм" со ссылкой на презентацию РЖД. Документ был подготовлен к совещанию у первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в России. На первом этапа проект предусматривал увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. На втором этапе к 2024 году пропускная способность БАМа и Транссиба увеличится до 180 млн тонн в год.