В "Сбере" назвали способ победить телефонных мошенников за год

Телефонное мошенничество, которое превратилось в национальное бедствие, можно победить уже к концу года, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС.

По его словам, для этого необходимо перекрыть злоумышленникам возможность звонить на уровне операторов сотовой связи.

"По нашему мнению, если принять меры на уровне операторов связи, то мы сразу сократим количество мошеннических телефонных звонков примерно на 70-80%", - считает собеседник агентства.

Кузнецов отметил, что в последнее время телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, предполагающую звонки гражданам от имени следователей с предложением принять участие в "некой операции государственной важности". В ходе разговора злоумышленники убеждают жертву снять деньги со своего счета и отнести их в другой банк.