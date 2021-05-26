В США рассказали о серьезном отношении к НЛО

Администрация Джозефа Байдена вскоре намерена раскрыть американской общественности данные о неопознанных летающих объектах, накопленные военными и спецслужбами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что власти относятся к НЛО "самым серьезным образом" и "расследуют каждый такой случай".

Белый дом считает НЛО не гипотетической угрозой со стороны пришельцев, а неизвестными военными разработ- ками других стран. На снимке кадр из фильма "День независимости" (1996 года). Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Дать комментарий по довольно экстравагантной для брифингов в Белом доме теме ее вынудил вопрос одного из журналистов, который напомнил о звучавших ранее планах властей в полном объеме рассекретить доклад о предполагаемых НЛО. Этот документ по будоражащей воображение публики теме готовит офис директора Национальной разведки США, а его презентация в конгрессе намечена на июнь.

Хотя Псаки, отвечая на вопрос, несколько раз улыбнулась, он не так игрив, как может показаться на первый взгляд. Поводом для подготовки доклада стали сообщения об участившихся случаях фиксации неопознанных объектов в небе над США, в том числе над закрытыми военными базами. Поскольку военные внятных объяснений на этот счет не дали, несколько конгрессменов заявили, что Пентагон либо недостаточно серьезно относится к этим аномалиям, либо не информирует законодателей и общественность. Беспокоят конгрессменов не столько инопланетяне, сколько то, что эти НЛО могут являться закрытыми военными разработками других стран, собирающими разведданные.

Глава Белого дома Джо Байден на минувшей неделе предпочел отшутиться на вопрос о том, что он думает о природе НЛО, предложив журналистам спросить об этом экс-президента Барака Обаму. Тот в эфире телеканала CBS подтвердил существование фото- и видеозаписей явлений, природу которых военным и ученым объяснить пока не удалось.

Отказаться от публикации доклада Байден не может, поскольку это требование конгрессмены даже прописали в бюджете на 2021 финансовый год, который был принят еще при администрации Дональда Трампа. Псаки подтвердила, что Байден "поддерживает" подготовку доклада. Но при этом заметила, что "по ряду причин власти США не обсуждают публично" ту степень угрозы, которую могут представлять неопознанные объекты. А решать, какие именно данные будут рассекречены и представлены публике, будут в Нацразведке.

Тем временем офис генерального инспектора министерства обороны США собирается провести анализ того, насколько серьезно ведомство занималось участившимися в последние годы случаями фиксации неопознанных объектов в воздушном пространстве страны и в закрытых зонах над военными объектами.

Тема НЛО в последние годы неоднократно обсуждалась в прессе. В 2017 году стало известно, что ранее в Пентагоне действовала секретная программа сбора данных об аномальных угрозах в воздухе, на которую с 2007 по 2012 год выделили около 22 миллионов долларов. Позже военное ведомство опубликовало видеозаписи, сделанные летчиками ВМС США в период с 2004 по 2015 год, на которых фиксировались неопознанные воздушные явления. А летом прошлого года Пентагон сформировал целевую группу по изучению природы и происхождения НЛО, а также других аномалий в воздухе на предмет угрозам для национальной безопасности США.

В июне американская разведка раскроет общественности данные об НЛО

Среди американцев по-прежнему есть те, кто полагает, что власти уже давно прячут свидетельства существования инопланетян и их кораблей в секретных лабораториях. Пару лет назад сторонники таких теорий даже создали в Facebook группу, которая собиралась брать штурмом так называемую Area 51 - засекреченный объект ВВС США в штате Невада, на котором военные якобы и скрывают такие доказательства. До массового штурма тогда не дошло, но двое граждан Голландии в 2019 году проникли на этот объект, за что американский суд позже приговорил их к 10 дням лишения свободы.