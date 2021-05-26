В ВС напомнили о необходимости сноса построек на сельхозземлях и ООПТ

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев напомнил о запрете включать в границы населенных пунктов особо охраняемые природные территории (ООПТ). Кроме того, постройки на землях, не предназначенных для строительства жилых домов, могут быть снесены.

Заявление прозвучало в ходе выступления Вячеслава Лебедева на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP).

"Принцип учета природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности реализуется в положениях земельного законодательства, предусматривающих деление земель на категории по целевому назначению и разрешенному использованию, - рассказал Вячеслав Лебедев. - Исходя из правового режима земель особо охраняемых природных территорий, Верховный суд РФ разъяснил, что эти земли не могут быть включены в границы населенных пунктов".

Председатель Верховного суда России подчеркнул, что "осуществление строительства с нарушением правил целевого использования земли является основанием для признания постройки самовольной и ее сноса".

Согласно правовым позициям Верховного суда, перевод земель сельскохозяйственных угодий в другие категории допускается только в исключительных случаях, которые предусмотрены законом и не подлежат расширительному толкованию. Все суды страны должны ориентироваться именно на такие позиции. Подавать же иски на вредные производства и самовольные постройки в природных зонах могут и правозащитные организации.

"Законодательство РФ предусматривает принцип участия в деятельности по охране окружающей среды общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, - пояснил Вячеслав Лебедев. - В целях реализации этого принципа Верховный суд РФ обратил внимание судов на то, что общественные объединения и некоммерческие организации вправе в интересах других лиц подавать в суды иски о возмещении вреда окружающей среде, об ограничении, приостановлении и прекращении деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, отмене решений о размещении и эксплуатации объектов, деятельность которых может нанести экологический ущерб".