В вузах можно будет получить сразу несколько специальностей

Президент Владимир Путин подписал закон о возможности получения нескольких квалификаций в ходе обучения в вузах и колледжах.

Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании в РФ" и предусматривают новые подходы к стандартам профобразования.

По сути, это "зеленый свет" тем самым гибким образовательным траекториям и модели "2+2+2", когда после двух лет общей подготовки студент может выбрать углубленное изучение по специальности либо вовсе сменить направление, и уже потом поступить в аспирантуру или магистратуру. Напомним, именно об этом говорилось в перечне поручений президента от 28 марта 2020 года по итогам заседания Президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. На разработку и утверждение новых норм потребовалось чуть больше года.

"Перезагрузка" коснулась в первую очередь федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования. Их теперь можно разрабатывать не только по отдельным профессиям и специальностям, как это было раньше, но и по укрупненным группам. Кроме того, образовательные программы смогут включать в себя элементы разных образовательных и профстандартов - в зависимости от сферы работы выпускников. И еще один важный момент: за один "заход" (4-5-6 лет обучения, в зависимости от выбранного уровня) можно будет получить несколько квалификаций.

Что все это значит? Например, лет 15 назад в дипломе выпускника журфака МГУ было написано "Журналист по специальности "газетное дело". Это значило, что человек получил образование по одной специальности и владеет квалификацией газетного журналиста. Выпускники рекламного отделения журфака получали диплом с указанием другой специальности - "реклама". У газетчиков и рекламщиков были разные предметы, разная практика.

Теперь образовательная программа может включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки. На том же журфаке можно будет одновременно получить квалификацию и газетного журналиста, и телевизионщика, и рекламщика, и даже пиарщика. Это позволит максимально полно использовать время обучения в вузе. А после - с большей вероятностью найти работу.

- Динамичность рынка труда требует постоянного пересмотра действующих профессиональных стандартов, утверждения новых, признания утратившими силу старых, - прокомментировали "РГ" в пресс-службе министерства науки и высшего образования. - А это требует оперативного внесения изменений в федеральные государственные образовательные стандарты профобразования.

Как пояснили в министерстве, у вузов будет больше автономии в разработке образовательных программ в соответствии с профстандартами и запросами работодателей.

- При этом образовательные программы смогут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки, - уточнили в Минобрнауки. - Это позволит студентам формировать индивидуальную образовательную траекторию и предоставит больше возможностей для трудоустройства. Другими словами, ребята смогут одновременно получить несколько квалификаций.

Новые нормы должны вступить в силу уже с 1 сентября 2021 года. Основные профессиональные образовательные программы необходимо будет привести в соответствие с ними не позднее сентября 2022 года.