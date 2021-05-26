В WhatsApp заработала долгожданная функция для всех

Разработчики WhatsApp выпустили новую стабильную версию мессенджера, в которой появилась функция ускоренной прокрутки голосовых сообщений.

Ее оценят те, чьи собеседники предпочитают говорить размеренно и никуда не спешить, а также начинает говорить не сразу после нажатия кнопки записи. Ускоренное воспроизведение позволит быстрее прослушать сообщения.

Воспроизводить голосовые послания можно на скорости 1x, 1.5x и 2x. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно обновить приложение WhatsApp до версии 2.21.100.

Также в обновленном клиенте появились уведомления об упоминаниях. Если пользователя упомянули в групповом чате или ответили на его реплику, рядом с названием группы появится значок "@".