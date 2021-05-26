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26.05.2021 21:16
Рубрика: Общество

Валерий Фальков: Будущее - за удаленной подачей документов в вуз

Текст: Мария Агранович
Наиболее популярны у абитуриентов удаленные форматы подачи документов. Об этом рассказал в среду в эфире телеканала "Россия 1" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- Независимо от коронавируса абитуриенты уже давно, года три-четыре, очень активно пользуются возможностью дистанционной подачи документов, - сказал министр. - В этом году у ребят есть 4 варианта: прийти лично, прислать документы по почте, подать их через информационные системы вузов или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн". Два последних варианта пользуются очень большой популярностью. Будет коронавирус или нет, будущее - за удаленными форматами взаимодействия абитуриентов и вузов.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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