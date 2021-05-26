Валерий Фальков: Будущее - за удаленной подачей документов в вуз

Наиболее популярны у абитуриентов удаленные форматы подачи документов. Об этом рассказал в среду в эфире телеканала "Россия 1" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Независимо от коронавируса абитуриенты уже давно, года три-четыре, очень активно пользуются возможностью дистанционной подачи документов, - сказал министр. - В этом году у ребят есть 4 варианта: прийти лично, прислать документы по почте, подать их через информационные системы вузов или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн". Два последних варианта пользуются очень большой популярностью. Будет коронавирус или нет, будущее - за удаленными форматами взаимодействия абитуриентов и вузов.