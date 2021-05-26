Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании

Все российские вузы готовы провести приемную кампанию в установленные сроки. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 1" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Подача документов начнется 20 июня, зачисление состоится 17 августа, в одну волну, - напомнил основные даты министр. - Это упрощает и делает более прозрачным всю приемную кампанию, пространство выбора у абитуриентов увеличивается. Если ранее абитуриенты могли подать заявление о поступлении не более, чем в три вуза, то в этом году они смогут подать до 10 заявлений в пять вузов".

По словам Фалькова, у абитуриентов стабильно высокий спрос на инженерные специальности. В этом году больше всего увеличилось число бюджетных мест по направлениям "Математика и механика", "Информатика и информационные технологии".

"Традиционно интерес есть ко всему, что касается врачей и учителей, - сказал министр. - Здесь с учетом растущего спроса и увеличивающегося количества выпускников школ мы опережающими темпами добавили места на соответствующие направления подготовки - "Клиническую медицину" и "Образование и педагогические науки".