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26.05.2021 19:20
Рубрика: Власть

Владимир Путин назначил нового заместителя Генпрокурора России

Текст: Иван Егоров

Владимир Путин назначил Петра Городова заместителем Генерального прокурора РФ.

Ранее Городов занимал должность начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. Другим указом президента на вакантную должность начальника главного управления назначен Михаил Виноградов.

Также в среду указом президента на пятилетний срок были назначены прокуроры семи субъектов России - Карелии, Приморского края, Новгородской, Свердловской, Тульской, Челябинской и Кемеровской областей.

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