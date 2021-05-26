Владимир Путин назначил нового заместителя Генпрокурора России

Владимир Путин назначил Петра Городова заместителем Генерального прокурора РФ.
Ранее Городов занимал должность начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. Другим указом президента на вакантную должность начальника главного управления назначен Михаил Виноградов.
Также в среду указом президента на пятилетний срок были назначены прокуроры семи субъектов России - Карелии, Приморского края, Новгородской, Свердловской, Тульской, Челябинской и Кемеровской областей.