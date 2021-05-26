Во Флориде разбился вертолет

Один человек погиб при крушении вертолета в американском штате Флорида, еще троих ищут, сообщили в пожарно-спасательной бригаде.

На борту находились четверо. Вертолет упал недалеко от аэропорта города Лисберг. Подтверждена гибель одного человека, пишет РИА Новости.

Пожарные потушили огонь, который вспыхнул при крушении. Поиск выживших - продолжается. По предварительным данным, во время учебного полета произошел технический сбой. Хвост вертолета отделился от корпуса и упал на взлетно-посадочную полосу, корпус - в болотистую местность.