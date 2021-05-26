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26.05.2021 06:47
Рубрика: В мире

Во Флориде разбился вертолет

Один человек погиб при крушении вертолета в американском штате Флорида, еще троих ищут, сообщили в пожарно-спасательной бригаде.

В офисном здании на северо-востоке Китая прогремел взрыв

На борту находились четверо. Вертолет упал недалеко от аэропорта города Лисберг. Подтверждена гибель одного человека, пишет РИА Новости.

Пожарные потушили огонь, который вспыхнул при крушении. Поиск выживших - продолжается. По предварительным данным, во время учебного полета произошел технический сбой. Хвост вертолета отделился от корпуса и упал на взлетно-посадочную полосу, корпус - в болотистую местность.

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