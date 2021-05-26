Володин объяснил необходимость адресной поддержки регионов

Нельзя всем регионам помогать по одной формуле - надо менять не оправдавшие себя подходы. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Например, одна для регионов-доноров, другая - для тех, кто приближается к их уровню, третья - для находящихся в середине списка, четвертая - для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью", - объяснил спикер.

В Госдуме предлагают оказывать адресную поддержку регионов. Володин считает, что предложение требует обсуждения. Депутаты готовы к конструктивному взаимодействию по этому поводу с правительством, указал председатель ГД.

"Считаем, необходимо в первую очередь поддержать тех, кто проводит взвешенную финансовую политику, - передал Володин мнение депутатов. - Чем меньше долгов у региона, тем больше кредитных средств он должен получить".

Он напомнил, что накануне депутаты приняли в первом чтении проект закона, призванного сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов. Пока максимальный разрыв - семь раз.

Володин считает, что методики Минфина, по которым ранее распределялись транши федеральной помощи регионам, оказались недостаточно эффективными. Поэтому депутаты, по словам спикера, предложили правительству вместе выработать новые методики и совместно же нести ответственность за их эффективность.

Накануне Госдума и кабмин договорились, что ко второму чтению соответствующего законопроекта правительство представит предложения по обновлению методик и формул, от которых зависит распределение средств для регионов.