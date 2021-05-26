О чем бы наши читатели спросили дедов-фронтовиков

Что думали наши деды, не пришедшие с войны, о самых простых и самых важных вещах? О любви и смерти, друзьях, работе... О чем вы их не смогли или не успели спросить? Мы обратились к нашим читателям в Беларуси и России: о чем бы вы спросили деда-фронтовика?

Весточка с фронта и письмо из дома помогали выжить и бойцу, и его родным и близким. РИА Новости

Ирина Иванова, журналист, Белгород:

- Своего дедушку, который в войну был ребенком, я редко спрашивала о ней: все разговоры на эту тему пресекались. Дедушка, конечно, помнил войну. Помнил и то, как расстреливали соседей перед оврагом... Дедушки уже нет с нами, а мне все хочется спросить: как находить в себе силы продолжать жить и бороться, когда на твоей родной земле оккупанты ведут себя как хозяева?

Андрей Морозов, пенсионер, бывший школьный учитель, Самара:

- Спросил бы обязательно: "Дед, а почему война, которую вы тогда выиграли, по сути, так и не закончилась? Почему военные конфликты вспыхивают в разных уголках планеты и гибнут люди?" Да только некого было об этом спросить ни моей маме, ни отцу, ни тем более мне. Оба деда погибли в первый год войны, так и не увидев светлой Победы.

Александр Лесак, старший инспектор Брестской таможни:

- Спросил бы о том, что помогало выжить в экстремальных условиях. А еще интересно, что фронтовики пожелали бы современной молодежи.

Дмитрий Белецкий, офицер:

- Спросил бы, какое было питание и обеспечение? Такой опыт обязательно нужно знать нынешним защитникам Родины.

Роман Казанцев, ученик 10-го класса, Омск:

- Моя прабабушка Хайлова Елизавета Трофимовна была на войне в звании ефрейтора, сама стояла за пулеметом. Я бы спросил у нее, как она преодолевала страх? И что чувствовала, когда вернулась в свою деревню и встретилась с мамой и сестрами?

Кирилл Стояков, студент юридического факультета БГУ:

- Я бы не задавал деду каких-то специальных вопросов, просто попросил бы рассказать как можно больше о том, как это было. Чтобы передать эти воспоминания своим друзьям и близким.

Владимир Глазьев, декан исторического факультета Воронежского госуниверситета:

- Я бы спросил фронтовика, как можно пережить гибель товарища? Вопрос не новый, еще Высоцкий пел: "Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина: он вчера не вернулся из боя".

Яна Дудкова, учащаяся Глубокского профессионального лицея:

- Мой дед ушел защищать Родину в восемнадцать. Я бы спросила, так ли я живу, может ли он мной гордиться?

Авдотья Верецкая, восьмиклассница:

- Многие люди думают о войне, как о какой-то игре, совершенно не задумываясь, что она разрушает чье-то счастье, уничтожает миллионы жизней. Для этих людей в войне нет трагедии и ужаса, и я бы хотела спросить своего прадедушку, что бы он сказал таким людям, как бы объяснил им, что такое война, почему всеми силами надо ее предотвращать?