Врач предупредил о смертельной опасности самого популярного продукта

Среди самых популярных у россиян продуктов есть такие, от употребления которых лучше отказаться. Врач Александр Мясников заявил, что одним из таких продуктов является колбаса.

Он сообщил, что в состав колбасных изделий входят вещества, оказывающие пагубное воздействие на организм человека. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Россия 1".

По словам доктора Мясникова, нитрит натрия, который добавляют в колбасные изделия, может повысить вероятность развития опухолевых процессов. Это химическое соединение используют в качестве консерванта, а также для окраски продукта в розовый цвет. Опасность представляют собой и содержащиеся в этих продуктах питания трансжиры и сахар.

Оценив все риски, в 2015 году специалисты ВОЗ отнесли колбасные изделия к канцерогенам.

Мясников подчеркнул, что неумеренное употребление колбасы может негативно сказаться и на мужском здоровье. Диетологи утверждают, что колбасы нужно есть в очень ограниченном количестве, а тем, у кого уже диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта лучше и вовсе исключить их из рациона.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.