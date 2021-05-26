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26.05.2021 06:50
Рубрика: Общество

Врач предупредил о смертельной опасности самого популярного продукта

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Среди самых популярных у россиян продуктов есть такие, от употребления которых лучше отказаться. Врач Александр Мясников заявил, что одним из таких продуктов является колбаса.

Он сообщил, что в состав колбасных изделий входят вещества, оказывающие пагубное воздействие на организм человека. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: iStock
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По словам доктора Мясникова, нитрит натрия, который добавляют в колбасные изделия, может повысить вероятность развития опухолевых процессов. Это химическое соединение используют в качестве консерванта, а также для окраски продукта в розовый цвет. Опасность представляют собой и содержащиеся в этих продуктах питания трансжиры и сахар.

Оценив все риски, в 2015 году специалисты ВОЗ отнесли колбасные изделия к канцерогенам.

Мясников подчеркнул, что неумеренное употребление колбасы может негативно сказаться и на мужском здоровье. Диетологи утверждают, что колбасы нужно есть в очень ограниченном количестве, а тем, у кого уже диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта лучше и вовсе исключить их из рациона.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

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