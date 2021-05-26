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26.05.2021 08:25
Рубрика: Общество

Врач рассказала, на какие болезни могут указывать круги под глазами

Текст: Михаил Русин

Специалисты рекомендуют не относиться легкомысленно к появлению темных кругов под глазами. Они могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: iStock
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Врач-иммунолог, аллерголог, гематолог Ксения Бочарова рассказала "Пятому каналу", что круги под глазами часто появляются из-за особенностей образа жизни. Речь идет о недосыпании, употреблении большого количества чая и кофе, курении, нарушении режима труда и отдыха, ночной работе, пристрастии к компьютерам и гаджетам.

Однако синяки под глазами могут указывать и на более опасные сбои в организме. Например, на гипоксию. Как отмечает Ксения Бочарова, чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой микроэлементов, например, железа. А это может свидетельствовать о заболевании печени или почек.

Но в определенных случаях круги под глазами являются условным и индивидуальным вариантом нормы. Из-за утончения с возрастом кожи вокруг глаз, она становится прозрачнее и под ней отчетливее проступают сосуды.

Ксения Бочарова рекомендует выяснить у специалиста причину появления кругов под глазами, чтобы исключить анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Если появление синяков в районе глаз не вызвано серьезными медицинскими проблемами, следует уделить внимание образу жизни. Рекомендуется раньше ложиться спать, гулять на свежем воздухе и чаще отдыхать от компьютера и гаджетов. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

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