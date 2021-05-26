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26.05.2021 13:30
Рубрика: Экономика

Всемирный банк предложил обеспечить бедных в РФ гарантированным доходом

Текст: Игорь Зубков
Всемирный банк предложил правительству России ввести гарантированный минимальный доход.
Главный экономист Всемирного банка по РФ Апурва Санги. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Главный экономист Всемирного банка по РФ Апурва Санги. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Главный экономист Всемирного банка по РФ Апурва Санги. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Под ним, в отличие от безусловного базового дохода (который выплачивается всем без исключения гражданам), понимаются выплаты людям, живущим за чертой бедности. Как подчеркивает постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн, это именно адресные выплаты, чей размер определяется разницей между семейным доходом и порогом бедности, а получатели пособий обязаны предпринимать усилия для поиска работы, проходить обучение для получения новой профессии или выполнять другие условия, чтобы встать на ноги и уже не нуждаться в посторонней помощи.

Фото: iStock
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И если с выплатами безусловного дохода только идут эксперименты в развитых странах, то гарантированный минимальный доход уже испытан как в развитых, так и в развивающихся странах. Всемирный банк предлагает опираться, с одной стороны, на этот опыт, с другой - на программу социальных контрактов, которая в этом году распространена на всю Россию, но еще далека до выхода на полную мощность.

Введение гарантированного минимального дохода в России может стоить всего 0,33% ВВП ежегодно (сейчас это около 400 млрд руб.), говорится в докладе Всемирного банка об экономике России (он частично посвящен идее гарантированного минимального дохода на российской почве). Условиями для этого главный экономист Всемирного банка по РФ Апурва Санги называет "абсолютную" адресность и сведение к минимуму "ошибок включения", когда право на пособия получают далеко не бедные люди, а также разумный уровень издержек на администрирование - в пределах 10% расходов.

В этом идеальном случае сокращение бедности обойдется в четыре раза дешевле, чем могло бы за счет простого расширения существующей системы социальной защиты (1,35% ВВП). Всемирный банк считает ее крайне дорогой из-за недостаточного фокуса именно на бедных: она стоит более 3% ВВП (без учета пенсий), или около 30 млрд долларов, что более чем в три раза выше дефицита доходов всех бедных семей в стране до социальных выплат (по данным Росстата, с 2015 года этот дефицит держится на уровне около 700 млрд руб. в год - 1,2-1,3% всех доходов населения). Многие страны достигают того же результата в сокращении бедности, тратя на половину или треть меньше, указывает Всемирный банк: глобальные расходы на социальную помощь составляют в среднем 1,5% ВВП, а в Европе и Центральной Азии - 2,2% ВВП. Достижение цели по бедности без дополнительных мер, только за счет экономического роста, даже если допустить, что он будет выше 3% в год, остается недосягаемой и к 2030 году, считает Всемирный банк.

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В России в неформальном секторе заняты 15-20% трудоспособного населения, и эта доля растет, хотя пока она сопоставима со схожими странами, сказал "РГ" господин Санги. Учитывая наработанный в России опыт, можно настроить параметры программы таким образом, чтобы свести к минимуму число получателей пособий, которые имеют неформальные заработки. Например, если человек несколько раз отказывается от предлагаемой работы, он теряет право на выплаты. "Утечкой" ресурсов в пользу людей, которые в действительности не являются бедными, можно пренебречь, если сократятся ошибки "исключения", когда люди не участвуют в программе, хотя имеют на это право.

С точки зрения цифровой зрелости госуправления гарантированный минимальный доход может быть запущен и в следующем году, все зависит от выбранного подхода, пояснил "РГ" господин Селигманн. Адресную и простую в получении помощь правительство уже развивает в рамках социального казначейства. Для гарантированного минимального дохода прежде всего нужен качественный реестр возможных участников, основанный на данных о доходах, налогах и имуществе, его основа - Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).

Нужен ли имущественный ценз

Гарантированный минимальный доход - гибкий инструмент, который правительство может настраивать в соответствии со своими приоритетами, подчеркнул господин Селигманн. Так, преимущественное право на участие может остаться за семьями с детьми, но программа может распространяться и на всех нуждающихся - в этом случае она может способствовать росту рождаемости, вселяя в людей уверенность в своем будущем.

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Это же касается критериев благосостояния. В других странах для участия в подобных программах оценивается не только уровень дохода, но активы семьи, сказал "РГ" господин Санги.

В России учет имущества при определении нуждаемости введен недавно для пособий на детей от 3 до 7 лет. Критерии довольно мягкие, например, многодетная семья может получать пособие, даже если у нее есть два автомобиля, два гаража, дача и просторная по российским меркам квартира, но важна сама демонстрация способности государства точнее выявлять действительно бедных.

России не придется начинать с нуля

По программе социальных контрактов люди с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, получают выплаты и иную помощь для трудоустройства, преодоления трудной жизненной ситуации, а также для развития личного подсобного хозяйства или открытия бизнеса. В обмен получатель берет на себя определенные обязательства: не отказываться от предлагаемой работы, проходить обучение и так далее. Программа запущена не так давно, в прошлом году она испытывалась в 21 регионе; как ранее сообщала "РГ", в этом году Минтруд планирует заключить 300 тысяч соцконтрактов, на это в бюджете предусмотрено 26,3 млрд рублей, а на ближайшие три года, с учетом все большего охвата программы - 116 млрд.

Всемирный банк предлагает расширить ее. Преференции, которые предоставляет социальный контракт, часто недостаточны, более половины регионов предоставляют сравнительно небольшие гранты всего на срок от трех до шести месяцев, уровень пособий в большинстве случаев фиксированный, не зависит от конкретного дефицита семейного дохода, говорится в докладе. Помимо того, что пособия должны покрывать именно разницу между доходом людей и пороговым значением, их следует выплачивать как минимум в течение шести месяцев; при экономических шоках или экстраординарных событиях в семье участие в программе должно продлеваться, если получатель помощи демонстрирует усилия по достижению самодостаточности, считает господин Селигманн.

Также Всемирный банк предлагает ввести федеральные стандарты социальных контрактов, выстроить единую систему определения нуждаемости и сопровождения из участников.

Где взять деньги

Реформа энергетических субсидий, экономия налоговых расходов (то есть отмена части налоговых льгот) или изменение приоритетов расходов могут стать источниками финансирования программы, считает Всемирный банк. В этом контексте он также видит "окно возможностей" для повышения налогов на табак, алкоголь, сахаросодержащие напитки и продукты.

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Кроме того, во Всемирном банке не исключают оптимизацию других социальных программ. "В других странах мы видим, что часто имеет смысл начинать с привлечения дополнительных ресурсов, а уже после того, как новый механизм доказал свою действенность и люди понимают, что их не оставят в беде, можно приступать к упорядочиванию системы социальной поддержки, - сказал господин Селигманн. - В этом случае возникнут политические возможности для обсуждения возможного отказа от каких-то устаревших мер социальной помощи".

Во времена экономического роста расходы на гарантированный минимальный доход должны снижаться, а в кризисы - расти, помогая экономике быстрее восстанавливаться. Выплаты не являются только расходами: они поддерживают внутреннее потребление, создавая большой мультипликативный эффект, указывает Всемирный банк. "Мы получим большее число рабочих рук, это скажется и на спросе и на предложении, и на демографических перспективах", - полагает господин Селигманн.

Для начала Всемирный банк предлагает провести пилотную программу в небольшом масштабе.

Сколько бедных в России

Официально бедными в России являются люди, чей доход ниже прожиточного минимума. На 2021 год он составляет 11653 рубля, то есть бедной, к примеру, является семья из четырех человек, где отец получает зарплату чуть ниже средней по стране. На этот же критерий ориентируется Всемирный банк в своих расчетах, хотя у него есть и свой международный порог бедности (для стран с доходом ниже среднего 3,2 доллара в день, со средним и высоким уровнем дохода - 5,5 и 21,7 доллара соответственно). По итогам прошлого года, несмотря на кризис, уровень бедности в России благодаря новым пособиям на детей и другим социальным выплатам снизился с 12,3 до 12,1% - за чертой бедности остаются 17,8 млн человек. Президентский указ 2020 года поставил цель снизить этот показатель в течение десяти лет в два раза по сравнению с 2017 годом (то есть до 6,5%). Выбор точки отсчета объясняется тем, что первоначально эта цель ставилась указом 2018 года на 2024 год.

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