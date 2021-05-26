Всемирный банк предложил заменить заморозку цен адресной помощью бедным

Предельные розничные цены на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта продовольствия и субсидии его производителям оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету, указывает Всемирный банк в очередном докладе об экономике России.

Эти меры привлекательны с политической точки зрения - они обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла потребителей, но более правильным подходом Всемирный банк называет запуск программ адресной социальной помощи для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения. В этом же докладе Всемирный банк предложил ввести гарантированный минимальный доход для россиян за чертой бедности.

Ранее Банк России неоднократно выступал против длительного регулирования цен на продукты, так как оно искажает сигналы рынка. "Это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе", - подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В ответ на ускоренное подорожание базовых продуктов правительство в конце прошлого года заключило соглашения с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на подсолнечное масло (на полках магазинов оно до октября не может стоить дороже 110 рублей за литр) и сахар (46 рублей за кг до 1 июня), позже ввело льготные кредиты (под 1-5%) на закупку сахарной свеклы, приняло решение о компенсации части затрат мукомолов на пшеницу и о возмещении хлебопекам затрат на реализацию хлеба, если они сохраняют свои цены. Со 2 июня заработает механизм зернового демпфера, по которому экспортная пошлина будет зависеть от мировых цен, решено ввести такой же механизм в отношении подсолнечного масла и подсолнечника. Также решено запретить экспорт гречки с 15 июня по 31 августа.