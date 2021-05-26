Всемирный банк предложил заменить заморозку цен адресной помощью бедным

Новости

Путин подписал закон об освобождении от медосмотра некоторых призывников 13:56
Песков: Подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена не планируется 13:50
Итальянские политики не проявляют желания бороться за кресло мэра Рима 13:50
Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач 13:45
Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах 13:34
Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair 13:31
Роскомнадзор назвал самые популярные соцсети в России 13:28
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо" 13:25
СМИ: Конте уйдет из "Интера" и возглавит "Реал" 13:17
В Москве пройдет фестиваль психопросвещения "PSYFEST: весеннее обострение" 13:09
В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров 13:04
В Беларуси перечислили возможные ответные меры на западные санкции 13:03
Власти Ялты изъяли с улиц города 350 самокатов 13:03
Сценарий второго спин-оффа "Игры престолов" напишет автор "Мглы" 13:02
Пошлина на экспорт из РФ лома черных металлов составит не менее 70 евро 12:59
Еврокомиссия закроет в Брюсселе половину офисных зданий к 2030 году 12:53
В Вологде подросток получил ожоги после удара током на крыше поезда 12:52
Путин упростил порядок регистрации ИП 12:48
Пушков: Зарубежные интернет-компании не заинтересованы в уходе из РФ 12:38
Дипломаты эвакуируют граждан России и стран СНГ из сектора Газа 12:37
Решетников: Восстановление российской экономики идет лучше ожиданий 12:33
Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском проекте Netflix 12:33
УЕФА может исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов 12:31
Украина до октября запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси 12:29
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 13:30
Рубрика: Экономика

Всемирный банк предложил заменить заморозку цен адресной помощью бедным

Текст: Игорь Зубков
Предельные розничные цены на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта продовольствия и субсидии его производителям оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету, указывает Всемирный банк в очередном докладе об экономике России.
Фото: Антон Денисов/ РИА НовостиФото: Фото: Антон Денисов/ РИА НовостиФото:
Фото: Антон Денисов/ РИА НовостиФото:

Эти меры привлекательны с политической точки зрения - они обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла потребителей, но более правильным подходом Всемирный банк называет запуск программ адресной социальной помощи для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения. В этом же докладе Всемирный банк предложил ввести гарантированный минимальный доход для россиян за чертой бедности.

Фото: iStock
Эксперты предложили ввести в России новую форму занятости

Ранее Банк России неоднократно выступал против длительного регулирования цен на продукты, так как оно искажает сигналы рынка. "Это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе", - подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В ответ на ускоренное подорожание базовых продуктов правительство в конце прошлого года заключило соглашения с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на подсолнечное масло (на полках магазинов оно до октября не может стоить дороже 110 рублей за литр) и сахар (46 рублей за кг до 1 июня), позже ввело льготные кредиты (под 1-5%) на закупку сахарной свеклы, приняло решение о компенсации части затрат мукомолов на пшеницу и о возмещении хлебопекам затрат на реализацию хлеба, если они сохраняют свои цены. Со 2 июня заработает механизм зернового демпфера, по которому экспортная пошлина будет зависеть от мировых цен, решено ввести такой же механизм в отношении подсолнечного масла и подсолнечника. Также решено запретить экспорт гречки с 15 июня по 31 августа.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Международные организации Всемирный банк (ВБ) Цены на продукты

Главное сегодня

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Госдума ввела новые штрафы за нарушение правил маркировки
Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны
Чижов: ЕС использует двойные стандарты в оценке ЧП с самолетом Ryanair
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов