ВТБ на год снижает ставку по ипотеке с господдержкой

Банк ВТБ ввел дополнительную опцию, снижающую ставку по ипотечным кредитам с господдержкой. Клиентам предлагается выбрать льготный период - полгода или год, в течение которого ставка будет снижена до 4,3% или 5,3% соответственно. После этого срока заемщик будет платить стандартные для госпрограммы 6,5%.

Остальные условия соответствуют параметрам госпрограммы: первоначальный взнос - от 15%, срок кредита - до 30 лет, сумма - до 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для других регионов - до 6 млн рублей.

Сниженная ставка будет особенно выгодна клиентам, которые планируют погасить кредит досрочно или хотят снизить финансовую нагрузку на время повышенных расходов - ремонта, переезда или аренды квартиры, отмечает вице-президент, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Михаил Сероштан.

Ранее в мае ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой для заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов банка. Для заемщиков с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса "Экспресс-проект" (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8 и 5,9% соответственно.