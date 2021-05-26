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Текст:   Михаил Загайнов 
09:40 26.05.2021

Замглавы ФАС объяснил необходимость "эталонных" тарифов на тепло

"Эталонный" подход к формированию тарифов на теплоснабжение позволит исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.
Виталий Королев. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Виталий Королев. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Виталий Королев. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

"ФАС активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ", - отметил чиновник, слова которого цитирует пресс-служба ФАС.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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На заседания рабочей группы по теплоснабжению Экспертного совета по вопросам ЖКХ ФАС России был представлен проект постановления Правительства, предусматривающий поэтапный переход на новый порядок формирования тарифов в теплоснабжении.

Предполагается, что сначала "эталонный" подход будет работать в пилотном режиме в ряде регионов.

"Концепция формирования "эталонных" расходов по видам деятельности (производство, передача, сбыт) призвана создать понятные расчетные модели формирования тарифов, основанные на объективных параметрах деятельности компаний",- пояснил начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.

Сейчас тарифы на тепло устанавливают региональные власти. При этом учитываются запросы конкретной организации, которая может пожаловаться, что расходы увеличились.

При "эталонном" подходе средний уровень расходов устанавливается на основе данных, предоставляемых всеми организациями на рынке.

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