Заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Минске 28 мая

Обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ проведут в белорусской столице главы правительств стран Содружества в ближайшую пятницу, 28 мая, на своем очередном заседании. Об этом сообщили в Исполнительном комитете этой международной организации.

Как ожидается, в узком формате руководители делегаций Совета глав правительств определят дату и место своей следующей встречи, а в широком составе участники заседания рассмотрят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ, а также в сфере содействия занятости населения.

В Исполкоме дали понять, что в этот же день запланировано подписание документов, которое регламентирует сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования земли.

На заседании предусмотрено и утверждение Концепции сотрудничества органов исполнительной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах Содружества, на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации.

В программу заседания, сообщает БЕЛТА, включено и подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.