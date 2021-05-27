"Аэрофлот" вывезет из Парижа часть пассажиров рейса Air France

"Аэрофлот" вывезет из Парижа в Москву часть пассажиров рейса Air France, отмененного в четверг. Об этом сообщил представитель российской авиакомпании Михаил Демин.

"Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна: рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777", - пояснил Демин, которого цитирует "Интерфакс".

После инцидента с самолетом ирландского лоукостера Ryanair лидеры стран ЕС на саммите рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси.