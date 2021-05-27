Распоряжение губернатора Амурской области от 26 мая 2021 года № 93-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 26.04.2021 № 70-р) изменение, изложив абзац девятый пункта 3 в следующей редакции:

"на проведение культурно-зрелищных мероприятий (за исключением мероприятий, проводимых передвижными цирками (шапито), передвижными зоопарками, зверинцами) с возможным одновременным количеством посетителей не более 75 % от общей вместимости мест проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной дистанции и обеспечения выполнения Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, МР 3.1/2.1.0202-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 21.07.2020;".

В.А.Орлов







