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27.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Аналитик рассказал, во что вкладывать деньги летом

Текст: Роман Маркелов
Станислав Новиков, заместитель председателя правления "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

- Согласно исследованию НАФИ, две трети (66%) россиян этим летом не планируют уезжать в отпуск. Это всего на 15% меньше, чем летом 2020 года в разгар пандемии (81%). Как и тогда, многие не спешат покидать свой город или регион из-за коронавирусной угрозы.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По данным Банка России, за 2020 год россияне вынужденно сэкономили на зарубежных поездках около 2 трлн рублей. Примечательный факт - за этот период произошел сопоставимый денежный приток на фондовый рынок. Прошлым летом рынки активно росли, отыгрывая обвал середины весны, когда нагрянула пандемия, и опыт большинства инвесторов, покупавших подешевевшие акции в конце весны-начале лета, оказался позитивным. С 1 июня по 1 сентября индекс Мосбиржи вырос почти на 10%.

Каким будет предстоящее лето и какие активы выглядят интересными на его пороге?

Рынок акций сейчас находится совсем в ином состоянии, нежели в прошлом мае. Индекс Мосбиржи курсирует у исторических максимумов. Ровно год назад рынки видели ясную перспективу дальнейшего снижения ставок центробанков и это в сочетании с масштабными экономическими стимулами толкало фондовые активы вверх широким фронтом. Теперь же, когда ставки достигли минимума, а экономики стран пошли на поправку, денежно-кредитная политика постепенно начинает возвращаться к ужесточению. Так, Банк России с начала этого года уже поднял ключевую ставку с 4,25% до 5%. ФРС США пока сохраняет сверхнизкие ставки, однако риски перегрева экономики и давление инфляции могут заставить и американского регулятора перейти к ужесточению денежно-кредитной политики раньше ожидаемых сроков. Проще говоря, этим летом на рынке акций не предвидится ситуации прилива, который поднял бы разом все лодки.

На мой взгляд, в текущей ситуации обратить внимание нужно прежде всего на акции нефтяных и металлургических компаний. Восстанавливающим докризисные обороты промышленным мощностям, в том числе огромной китайской экономике, требуется все больше сырья, энергоносителей. Параллельно для России смягчаются лимиты по добыче нефти в рамках ОПЕК+. По мере восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти коллективное сдерживание мировых экспортеров продолжит ослабляться, что позволит отечественным нефтяникам производить и экспортировать больше сырья, и, следовательно, наращивать валютную выручку. Акции крупнейших сырьевых компаний отличаются высокой ликвидностью, на них очень быстро находятся покупатели, и когда рынок восстанавливается после просадок, эти бумаги, как правило, дорожают с опережением среднерыночных темпов.

При этом, учитывая, что летний сезон предвещает преимущественно "боковой" тренд на рынках акций, стоит обратить внимание на дивидендные акции, которые подрастают в преддверии даты выплат. А у многих компаний они происходят как раз летом. Те же нефтяники обычно не скупятся на дивиденды. В 2019 году дивидендная доходность в секторе составляла в среднем 7%. Ну, а одно из самых высоких ожиданий в части дивидендов в предстоящий год связано с другим упомянутым выше сырьевым сектором - металлургическим. Ожидаемая дивдоходность по акциям Северстали, ММК, НЛМК, Норникеля на этот год превышает 12%.

Таким образом, покупка акций крупнейших нефтяных и металлургических компаний может стать в этом году удачной летней инвестицией как с точки зрения фундаментальных перспектив, так и с точки зрения дивидендного дохода.

Фото: istock
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Вместе с тем, нужно помнить, что акции - это актив с достаточно высоким риском. Поэтому портфель частного инвестора должен быть хорошо диверсифицирован - и за счет акций значительного количества компаний, и за счет других, более консервативных инструментов, например, облигаций, золота и др. Надо, впрочем, понимать и то, что для составления хорошего сбалансированного портфеля потребуется и капитал в размере хотя бы от 100 тыс. руб., и определенный опыт в инвестициях.

Если у инвестора мало или нет опыта и он при этом может направить на инвестиции относительно небольшую сумму, разумным вариантом могут быть инструменты коллективных инвестиций, в частности, паевые фонды. У них минимальный порог входа - от 100 руб. Инвестору не нужно думать над тем, в каком соотношении покупать разные бумаги, следить за новостями компаний, углубляться в их отчеты, изучать аналитику, оценивать риски - все это в данном случае будет задачей профессиональных управляющих.

Фонды могут быть основаны на ценных бумагах определенного сектора - тех же нефтегазовых или металлургических акциях, ряд из них позволяет инвестировать и получать доход в валюте, что важно - наличие долларовых активов снижает воздействие курсовых колебаний на общий результат. Валютная составляющая в портфеле должна быть не меньше 30-40%. Таким образом инвестор может составить себе сбалансированный портфель из ПИФов акций и облигаций и без лишних беспокойств провести летний отпуск.

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