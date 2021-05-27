Армия поможет повышению качества жизни россиян

В документе идет речь о целом ряде сфер, к развитию которых готовы подключиться военные. По информации РИА Новости, оборонное ведомство, в частности, может заняться строительством и реконструкцией учреждений дошкольного и школьного образования, спортивных объектов, жилищного фонда, военных городков и населенных пунктов в тех регионах РФ, где, цитирует агентство, "объекты Минобороны России являются зачастую единственной существующей инфраструктурой, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации в закрытых административно-территориальных образованиях".

Вклад военных в развитие транспортной инфраструктуры может заключаться в их участии в строительстве и ремонте автодорог, обеспечивающих готовность объектов военной инфраструктуры России. Для совершенствования информационной составляющей Минобороны предлагает свою помощь в создании универсальных цифровых платформ инвентаризации, учета, контроля качества и количества всех видов энергоресурсов.

Военные также готовы решать задачи, связанные с охраной окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям. Тем более, что у них имеется опыт ликвидации загрязнений на территориях армейских и флотских объектов, строительства и реконструкции очистных сооружений и систем водоснабжения, модернизации котельных за счет их перевода на экологичные и энергоэффективные виды топлива. В Минобороны заявили о готовности продолжать такую работу.

Участие в военно-патриотическом воспитании граждан может быть расширено за счет строительства ведомством культурно-досуговых центров для молодежи. А вклад в образовательную сферу - путем создания сети военных учебных центров при гражданских вузах и обновления материально-технической базы.

Еще одна инициатива Минобороны имеет отношение к созданию в России современной лабораторно-экспериментальной базы по изучению и защите от вирусов. В военном ведомстве заявили о готовности подключить к соответствующим инновационным программам свои научно-исследовательские организации.

Кроме того, ведомство намерено внести свой вклад в реализацию Послания президента в части развития медицинской инфраструктуры. Речь идет о готовности оснастить военно-медицинские организации высокотехнологичным оборудованием, а также об обновлении и развитии армейских спортивных и санаторно-курортных учреждений.