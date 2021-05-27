Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву

Австрийская национальная авиакомпания Austrian Airlines отменила 27 мая перелет из Вены в Москву. На онлайн-табло аэропорта "Домодедово" рейс OS601 значится как отмененный, передает "Интерфакс".

Между тем борт должен был вылететь сегодня утром из венского международного аэропорта "Швехат" и приземлиться в российской столице в 13.45 по местному времени. Причина отмены не называется, но, судя по всему, она связана с логистическими проблемами из-за решения Austrian не летать над территорией Беларуси. Ранее аналогичное решение принял французский перевозчик Air France, из-за чего в среду и в четверг были отменены уже два рейса Париж-Москва.