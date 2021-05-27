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Рубрика: Культура

Счастье - когда вместе

"Балтийский дом" провел "Встречи в России"
Текст: Любовь Лебедина
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Уже 23 года фестивальный центр "Балтийский дом" в Петербурге собирает театры стран СНГ и Балтии на "Встречи в России". Состоялся он и теперь - несмотря на все коронавирусные сложности. Приехали коллективы из Абхазии, Армении, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Донецкой республики... Кроме прибалтийских, увы.
Театр из Донецка играет Жана Ануя. Фото: предоставлено донецким Академическим музыкально-драматическим театром Театр из Донецка играет Жана Ануя. Фото: предоставлено донецким Академическим музыкально-драматическим театром
Театр из Донецка играет Жана Ануя. Фото: предоставлено донецким Академическим музыкально-драматическим театром

Другого такого крупномасштабного форума для русских театров из ближнего и дальнего зарубежья нет. Это единственное место, где можно не только пообщаться, поделиться новым опытом, но и показать премьеры. И, что немаловажно, обсудить насущные проблемы с помощью российских ведомств, Союза театральных деятелей РФ, петербургского комитета по культуре. Действующая второй год на базе "Балтийского дома" Ассоциация деятелей русских театров зарубежья под руководством Николая Свентицкого, директора Тбилисского русского театра имени Грибоедова, представляет лабораторию для творческих заявок режиссеров, сценографов, худруков.

Фото: Предоставлено фестивалем "Толстой"
Пятый Театральный фестиваль "Толстой" объявил программу

Русский театр на постсоветском пространстве - особая категория театральной культуры, оказавшаяся заложницей большой политики, но продолжающая существовать после развала Союза, несмотря на отток русскоязычного населения, театральных деятелей, работающих с русским языком. Но надо заметить, что в каждой стране своя ситуация. В Белоруссии, скажем, русский театр всегда считался "своим" - на Украине после 2014 года все совсем иначе.

Брестский академический театр драмы привез на фестиваль яркий спектакль "Мещанская свадьба" по пьесе Бертольда Брехта. Событием стал приезд Музыкально-драматического театра из Донецка. Как артисты могут играть при разрывах снарядов? Руководитель театра Наталья Волкова отвечает сходу: "Мы не можем не играть, потому что должны постоянно внушать нашим зрителям веру в жизнь и вечную любовь, которая сильнее смерти". Театр показал на фестивале историю трагической любви в пьесе Жана Ануя "Нас обвенчает прилив... или Ромео и Жанетта", в постановке Сергея Бобровского.

Сухумский русский театр драмы имени Фазиля Искандера, впервые заявленный в фестивальной афише на "Встречах в России", во время грузинско-абхазской войны начала 1990-х потерял часть труппы, здание отремонтировано правительством Абхазии только в 2014 году, с российской помощью. Театр привез поэтическую "Кровавую свадьбу" Федерико Гарсиа Лорки, поставленную питерским режиссером Марией Романовой. Невеста бежит из-под венца, за ней топот копыт, красная зловещая луна, разъяренная родня жениха. Но сильней всех этих страхов - мгновение счастья в объятиях возлюбленного на краю пропасти. Красивая легенда завораживает зрителей - как в Сухуми, так и в Петербурге.

Моноспектакль Тбилисского академического русского театра имени Александра Грибоедова "Записки сумасшедшего" по Николаю Гоголю исполняет актер Валерий Харютченко. Пожалуй, это единственный театр в ближнем зарубежье, где исторически так тесно переплелись русская классика с грузинской культурой, давшей международному сообществу великих режиссеров Георгия Товстоногова, Леонида Варпаховского, Михаила Туманишвили, Петра Фоменко.

Благодаря наследию этих мастеров кафедра многонациональной режиссуры тоже набирает обороты. Чтобы это доказать, достаточно проследить, как повышается художественный уровень русских театров с приходом молодых постановщиков, окончивших театральные вузы в Москве и Санкт-Петербурге. Например, я не могла представить, что в Акмолинском областном русском театре Казахстана "Мертвые души" Николая Гоголя прозвучат так актуально, на злобу дня. Произошло это благодаря режиссерской трактовке приглашенного на постановку Шамиля Дыйканбаева, выпускника магистратуры Школы-студии МХТ. Павел Иванович Чичиков в гротескном исполнении Андрея Владимирова вовсе не обаятельный душка и гурман по части женского пола, а отпетый мошенник, хорошо усвоивший законы потребительского общества, где совесть медного гроша не стоит, а незаконно присвоенная копеечка рубль бережет. Отвратительный монстр с длинными щупальцами способен дирижировать любым оркестром, состоящим из коробочек, ноздревых и плюшкиных, может насиловать жену Манилова, зная, что сопротивления не встретит - рабская психология не позволит.

Другого такого крупного форума для русских театров из ближнего и дальнего зарубежья у нас нет 

Итак, судя по последнему фестивалю русских театров, в Санкт-Петербурге и благодаря усилиям генерального директора "Балтийского дома" Сергея Шуба и его слаженной команды "Встречи в России" выходят на новые рубежи. Что-то остается в прошлом, что-то только намечается с помощью учрежденной Ассоциации, планирующей обучение начинающих артистов в театральных вузах Москвы, большие обменные гастроли и так далее. При этом надо иметь в виду довольно сложное положение русских театров в странах СНГ и особенно Балтии, а также влияние изменчивой политики, но в чем можно быть абсолютно уверенными - Россия никогда не оставит их в беде.

Культура Театр Драматический театр

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