Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

Новости

Впервые с ноября в Венесуэлу прибыл танкер с дизельным топливом 00:37
Стало известно, зачем Кокорин сделал пластическую операцию на носу 00:36
Роскосмос раскрыл доходы своих руководителей 00:18
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна 00:12
Опрос: Каждый пятый россиянин верит в улучшение экономической ситуации 00:01
Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca 27.05.2021
Сборная Финляндии обыграла на ЧМ-2021 итальянцев и возглавила группу В 27.05.2021
Названа опасность высокого уровня холестерина для мужчин 27.05.2021
УЕФА намерен изменить формат финальной стадии Лиги чемпионов 27.05.2021
Экипаж военного Ми-26 переправил по воздуху истребитель 27.05.2021
Партия Роста объявила об участии в выборах в Госдуму 27.05.2021
В 2023 году Россия отметит 100-летие Расула Гамзатова 27.05.2021
США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу 27.05.2021
Поклонники сериала "Друзья" скупают сувениры к выходу нового эпизода 27.05.2021
Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая 27.05.2021
Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке 27.05.2021
Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны 27.05.2021
В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро 27.05.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 27.05.2021
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 27.05.2021
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 27.05.2021
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 27.05.2021
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 27.05.2021
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 27.05.2021
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 27.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 23:57
Рубрика: В мире

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад победил на выборах, которые проходили в стране 26 мая, передает РИА Новости. За него проголосовали 95,1% избирателей.
Фото: SANA / AFP Фото: SANA / AFP
Фото: SANA / AFP
Фото: AFP/Bakr ALKASEM
Россия призвала мировое сообщество спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии

"За кандидата Башара Асада - 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов​​​, - заявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг. - Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах - 18 миллионов 107 тысяч 109. Асад получил 95,1% голосов".

Таким образом, Асад переизбран на новый 7-летний срок. Информации о нарушений в ходе голосования нет.

В мире Ближний Восток Сирия

Главное сегодня

США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу
Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair
Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам