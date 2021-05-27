Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

"За кандидата Башара Асада - 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов​​​, - заявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг. - Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах - 18 миллионов 107 тысяч 109. Асад получил 95,1% голосов".

Таким образом, Асад переизбран на новый 7-летний срок. Информации о нарушений в ходе голосования нет.