Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад победил на выборах, которые проходили в стране 26 мая, передает РИА Новости. За него проголосовали 95,1% избирателей.
Фото: SANA / AFP
"За кандидата Башара Асада - 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов, - заявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг. - Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах - 18 миллионов 107 тысяч 109. Асад получил 95,1% голосов".
Таким образом, Асад переизбран на новый 7-летний срок. Информации о нарушений в ходе голосования нет.