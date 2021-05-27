Указ главы Республики Башкортостан от 26 мая 2021 года № УГ-249 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 (обязать граждан) изложить в следующей редакции:

"1) использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания), в том числе в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Данное правило не распространяется на пляжи;";

2) подпункт 3 пункта 15 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора, осуществляется работа) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"специально оборудованных пляжей;";

3) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

"16.1. Установить, что народные праздники "Сабантуй" проводятся в муниципальных районах Республики Башкортостан, определенных соответствующим указом Главы Республики Башкортостан, при:

соблюдении рекомендаций по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов (письмо Роспотребнадзора от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24), рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли (Методические рекомендации МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденные Роспотребнадзором 1 июня 2020 года), рекомендаций по организации работы зон рекреации водных объектов в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0203-20, утвержденные Роспотребнадзором 23 июля 2020 года) и других требований и рекомендаций Роспотребнадзора;

выборе территории (площади) проведения с учетом возможности соблюдения гражданами социального дистанцирования;

осуществлении контроля за соблюдением гражданами социального дистанцирования, использованием гражданами средств индивидуальной защиты (масок), а также за сбором использованных масок;

организации (по возможности) входной термометрии;

осуществлении мероприятий по дезинфекции;

обеспечении условий для гигиенической обработки рук гражданами, наличии дезинфицирующих средств (кожных антисептиков);

осуществлении санитарно-просветительской работы среди граждан (наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019, объявление о необходимости соблюдения мер предосторожности по громкоговорящей связи).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







