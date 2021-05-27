В четверг уже поздно вечером завершился личный прием граждан руководителем Следственного комитета РФ. На приеме Александр Бастрыкин выслушал жителей Приморского края, Воронежской и Кемеровской областей.

Первыми были родители из Приморского края. Они пожаловались главе СК на расследование уголовного дела, возбужденного после исчезновения их сына в 2017 году. Молодой человек 1987 года рождения уехал из дома на машине и пропал. Родители посетовали, что дело по факту исчезновения сына было возбуждено только спустя четыре месяца. Потом следователь районного отдела прекратил его, и лишь в апреле 2020 года расследование было возобновлено. Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и назначил служебную проверку сотрудников следственного управления, имеющих отношение к этому расследованию. Служебная проверка должна ответить на вопрос, почему дело не было возбуждено вовремя и законно ли его прекратили.

Служебная проверка, которую назначил Бастрыкин, должна ответить на вопрос, почему дело не было возбуждено вовремя и законно ли его прекратили

Само это дело по поручению Бастрыкина передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК. На место также выехали криминалисты Главного управления криминалистики ведомства.

Потом глава СК выслушал жительницу Кемеровской области. Она потеряла двоих детей 2008 и 2011 годов рождения. В июле прошлого года дети ушли гулять и пропали. Дело местное СК оперативно возбудило. Начались поиски. Тела детей нашли в одном из водоемов. Но у женщины возникли вопросы после ознакомления с уголовным делом. Бастрыкин поручил подчиненным тщательнее работать с людьми, отвечать на их вопросы и давать разъяснения. Глава СК выслушал доклад подчиненных об этом расследовании, так как выяснилось, что водоем, в котором утонули дети, не был огорожен. В связи с этим было возбуждено дело по статье "халатность". И по этому делу уже привлекли к ответственности чиновника. В администрацию города отправили представление об устранении нарушений. На место ЧП выехали криминалисты, чтобы еще раз проверить все доводы следствия и матери.

Мужчина из Воронежской области пожаловался на расследование дела о смерти его беременной жены в больнице в декабре 2020 года. Вдовец недоволен расследованием. Он считает, что в смерти жены виноваты врачи, которые вовремя не госпитализировали жену и не провели экстренную операцию, несмотря на осложнение.

Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных, в том числе за неисполнение его указания назначать медицинские экспертизы в независимых экспертных учреждениях. В результате по этому делу есть два противоречащих друг другу заключения о причинах смерти. Глава СК поручил передать дело в Москву и оперативно провести дополнительную экспертизу в ведомственном Судебно-экспертном центре. А сотрудников, которые занимались расследованием дела, ждет служебная проверка.